Hernán Lombardi cruzó a Carlos Acuña y Sergio Palazzo por "el paro político"

Tras el sexto paro contra la gestión de Mauricio Macri, el titular del Sistema Federal de Medios, Hernán Lombardi, se cruzó con los sindicalistas Carlos Acuña y Sergio Palazzo, impulsores de la medida de fuerza. Los tres hombres intercambiaron duros reproches en el programa A Dos Voces, que conducen Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano por el canal Todo Noticias.

El funcionario planteó que "no es previsible" el paro "con piquete", porque "es un derecho manifestarse, pero hay que dejar que la gente se exprese". "El que quiere trabajar tiene que poder trabajar. El piquete es violencia, mucha gente quiere trabajar y no la dejan”, agregó.

El dirigente de Cambiemos destacó que los sindicatos realizan un número superior de paros en los gobiernos no-peronistas. Según precisó, desde 1983 hasta hoy en 25 años de peronismo hubo 17 medidas de fuerza, mientras que en los 11 en los que la Casa Rosada era ocupada por otros espacios políticos las protestas fueron 28.

No me vengan a decir que los 25 años de Gobierno peronista fueron todos gobiernos a favor del pueblo. Hay en los paros un carácter partidario, dijo Lombardi

“Hay derechos a reclamar, pero se utilizan algunas organizaciones claramente por un signo partidario. No me vengan a decir que los 25 años de Gobierno peronista fueron todos gobiernos a favor del pueblo. Hay en los paros un carácter partidario que es malo y antiguo, que atrasa. Es no quiere decir que no haya gente que tenga sus derechos y eso hay que respetarlo”, expuso Lombardi.

El secretario general de la Asociación Bancaria retrucó: “Cuando uno hace un análisis de la cantidad de paros, el segundo análisis que tiene que hacer es cómo impacta la pérdida del poder adquisitivo de las políticas de determinado gobierno. Y se va a encontrar que hay una línea proporcional ministro, en cuanto más se perdió más se paró, eso es estadística. Eso quiere decir que no tiene que ver con una condición política”.

Palazzo redobló la apuesta al sostener: “Cuando hace la referencia a los últimos 70 años se engloba a usted porque fue funcionario de De la Rúa, con lo cual es parte de la decadencia de la Argentina”.

“Esa gente que va a protestar a la calle es porque no tiene ninguna posibilidad de parar de nada (porque no tienen empleo). ¿No sería bueno que el Gobierno se haga cargo de esta situación y que deje de echar la culpa a los demás?”, planteó a su turno Acuña.

En cuanto a la queja por los piquetes, Palazzo indicó: "Hace 20 días hubo otro paro convocado por el frente sindical junto con la CTA que no tuvo cortes. ¿Cómo terminó? En un acto y después la ministra Patricia Bullrich nos terminó denunciando por asociación ilícita ideológica a cuatro miembros que comandamos la medida de fuerza".

Lombardi le contestó: "El Gobierno va a seguir con su política. ¿Usted piensa que con lo que le falta al Gobierno va a cambiar el rumbo? No, entonces es un paro político”.

Hicieron una estafa electoral mintieron con todo, no cumplieron con nada, dijo Acuña

Luego, Acuña cuestionó a la titular de la cartera de Seguridad, Patricia Bullrich: “De qué ministra me habla, de la montonera, de la menemista,de la funcionaria, de De la Rúa que le bajó el sueldo a la gente, a la de la Coalición Cívica de Carrió, o esta que tiene ahora?”.

El funcionario salió en defensa de Bullrich al aseverar "Hablamos de la ministra que está dando una pelea contra el narcotráfico como nadie en la Argentina. Estamos orgullosos de ella".

Acuña concluyó: “Ustedes en lugar de gobernar están amedrentando a la gente con todo esto y saben que el hambre, la desigualdad social que existe hoy no es responsabilidad del pueblo es los que gobiernan, háganse cargo. Hicieron una estafa electoral mintieron con todo, no cumplieron con nada”.

B.D.N./FeL