Mauricio Macri acumuló la misma cantidad de paros que el kirchnerismo en tres mandatos

La Central General de los Trabajadores (CGT) convocó a un nuevo paro para este miércoles 29 de mayo. Se trata de la sexta huelga general que sufre el presidente Mauricio Macri, la misma cantidad que experimentó el kirchnerismo en sus tres mandatos, sumando los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

Así se desprende de un informe realizado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral que contabiliza los paros generales desde el retorno de la democracia. El estudio se centra solo en medidas de fuerza de carácter nacional, sin contar los paros parciales o movilizaciones.

Estos son los servicios suspendidos o afectados por el paro general de la CGT

En total, desde 1983 hasta esta parte hubo en Argentina 43 paros nacionales. La mayoría (27) fueron durante gobiernos radicales y de PRO (Alfonsín, De la Rúa, Macri), mientras que los restantes (16) sucedieron durante gobiernos peronistas (Menem, Duhalde, Néstor Kirchner, Cristina Fernández).

De acuerdo a la investigación la lista la encabeza Raúl Alfonsín con 13 paros; lo siguen Carlos Menem y Fernando De la Rúa con 8; continúa Mauricio Macri con 6; Cristina Kirchner con 5; Eduardo Duhalde, 2; y Néstor Kirchner, 1.

De los números se desprende que Macri es el presidente no peronista con menor actividad sindical. Sin embargo, este nuevo paro achica la distancia y lo acerca, en términos nominales, a la cifra alcanzada por el expresidente De la Rúa que sufrió ocho paros en sólo dos años de gobierno.

¿Funcionarán los colectivos con el paro de mañana 29 de mayo?

Lo llamativo es que a poco más de un semestre de finalizar su mandato, Macri acumuló la misma cantidad de huelgas generales que Néstor y Cristina Kirchner juntos. Mientras Néstor ostenta el récord de ser el presidente con menos medidas de fuerza desde 1983 (con un sólo paro general), Cristina acumula cinco paros generales, todos durante su segundo mandato.

Esto deja al líder de Cambiemos en igualdad con el kirchnerismo, aunque con una salvedad no menor: los paros acumulados por Macri se cuentan durante su primer y único mandato hasta el momento, mientras que el kirchnerismo los acumuló en 12 años.

El estudio de la Universidad Austral también contabilizó la cantidad de paros según hayan sucedido en "años electorales" y "no electorales". El análisis reveló que la mayor cantidad de actividad sindical se concentró en años pares, es decir, no electorales. En total fueron 20 en años electoral, mientras los años no electorales acumularon 23.

MS/