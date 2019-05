Patricia Bullrich: “Estamos hartos de los paros"

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich expresó esta mañana su malestar ante la sexta medida de fuerza contra el gobierno de Mauricio Macri y afirmó que en la Casa Rosada “están hartos de los paros”.

Bullrich cuestionó los piquetes que llevan a cabo los organizadores de la protesta para impedir el inicio de las actividades: "Estoy en el Comando Electoral, hay delegados sindicales que no dejan entrar a trabajadores a sus empresas. No está bien que el apriete sea la forma que usen para que la gente no trabaje, se da sobre todo en supermercados".

En diálogo con Luis Novaresio por radio La Red, la titular de la cartera de Seguridad detalló las acciones que emprendió el Gobierno para tratar de neutralizar esos piquetes: "La gendarmería está en Panamericana y 197, se garantiza el tránsito, como así también en el Puente Pueyrredón, hay un grupo de manifestantes, pero están las Fuerzas Federales. Los accesos por el momento están habilitados".

"También estamos trabajando con las fuerzas para colaborar a las estaciones de servicio que quieren trabajar y no las dejan", agregó la ministra. “Estamos hartos de los paros, es el sexto paro que sufre este gobierno, ya sabemos que cuando hay un gobierno que no es del partido de los sindicalistas hay que bancarse los paros. Es algo poco democrático". En una de las protestas del año pasado, Bullrich desafió a los sindicalistas a realizar una medida de fuerza con transporte para que se viera el impacto "real" de la misma.

La CGT convocó un cese general de actividades por 24 horas este miércoles 29 de mayo, cinco meses antes de las elecciones presidenciales en protesta contra los resultados que dieron las medidas económicas de la actual gestión.

La manifestación alcanzará a todo el país debido a la decisión de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) de acatar la medida. Por este motivo, no circularán trenes, ni colectivos, ni funcionará el subte de Buenos Aires. Los sindicatos aeronáuticos también adhieren al paro general, lo que implica que Aerolíneas Argentinas y la filial argentina de Latam cancelaron todos sus vuelos y van a reubicar a los pasajeros afectados en otros servicios. La huelga afectará además las plantas industriales metalúrgicas, automotrices, de alimentación, textiles y calzado, mientras que se prevé una adhesión dispar en locales comerciales y restaurantes, bares y cafeterías.

Durante este miércoles no habrá recolección de residuos ni distribución o recolección de caudales, al sumarse a la huelga el sindicato de camionero. Tampoco habrá clases en las escuelas públicas de todo el país, ni atención en las administraciones públicas, actividad bancaria yjudicial. Los hospitales públicos solo abren su guardia. El Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (SUTPA) confirmó que levantarán las barreras. El paro afecta también al fútbol: el partido que debían disputar el miércoles River Plate y Atlético Paranaense en el Monumental por la Recopa Sudamericana, se pospuso para mañana.

