Las 20 frases más picantes y polémicas de Elisa Carrió en el CCK

La diputada de Juntos por el Cambio Elisa Carrió dio un durísimo discurso durante la reunión de gabinete ampliado que realizó el oficialismo en el Centro Cultural Kirchner, en donde cuestionó a diputados y ministros de su espacio, ratificó su apoyo a Mauricio Macri, vinculó el sacrificio del país con la historia de los hebreos y le pidió esperanzas a sus compañeros para ganar las elecciones.

Apenas tomó el micrófono aclaró con una frase que se vendría un discurso muy fuerte: "¿Yo voy a decir lo que yo quiera, está claro? Que digan lo que quieran los diarios mañana sobre mí. Yo voy a hablar desde el corazón, desde el alma, y voy a hablar de una persona que funciona bárbaro en la adversidad. Porque tantas veces fue derrotada, esquilmada, y todos creían que estaba muerta y estaba de parranda. Acá estoy", comenzó.

Estas fueron las 20 frases más fuertes de la legisladora:

1) "Es cierto que este trance ha sido durísimo porque salimos a la libertad. Pero cuando los hebreos salieron a la libertad muchachos... ¿es cómodo ser esclavo eh? Perdonenme le estoy hablando al pueblo de la nación, a las mujeres pobres del norte, porque yo soy del norte, soy gorda, periférica, provinciana, marginal y fui abogada de la asociación de aborígenes del Chaco. Yo sé cómo convirtieron a las personas en objetos. Sé cuánto valés".

2) "La libertad y la dignidad no se consiguen por un cambio de gobierno, si no se transita el esfuerzo, el desierto, la responsabilidad y la dureza. No hay magia. La verdadera libertad se consigue con trabajo. De Adán y Eva a la fecha. Y el que no quiere trabajar por su libertad no la va a tener".

3) "Presidente (Macri) no se mueva de donde está. Hay que atravesar las tormentas. Pero no hay que quererlas enfrentar con los lobbys que quieren cambios todos los días. A nosotros no nos van a sacar de Olivos los que nos quieren mover. Nos van a sacar muertos. Pero no nos van a sacar si no de pie. Nadie nos va a robar la republiquita porque está muy sana. A mi estos tipos no me roban la república".

4) "La primera regla que todos tenemos que entender es que dios poda el árbol para que demos más frutos. Dios nos saca la soberbia para que podamos gobernar la república por 100 años y no por un mandato".

5) "Yo sé que le tienen miedo a los grupos narcos que están por ahí, pero ya vamos a poner a la Gendarmería a trabajar por ahí, para que la gente no tenga miedo de votar a María Eugenia (Vidal)".

6) "No escucho los noticieros porque me deprimo. Vos lo escuchás a Nelson Castro y te deprime solo".

7) "Hay muchos tentados a volver a la comodidad transitoria del dictador, es decir al faraón, o (Carlos) Zannini que es el que está detrás de todo. Es cómodo claro, pero no hay regreso después muchachos eh".

8) "No seamos nosotros cómodos. Porque no nos votaron porque somos lindos, sino porque hay millones que se jugaron en las rutas, exponiendo su vida para liderar el campo, somos Cambiemos porque hubo millones, caminando por las calles para reclamar justicia, libertad y el fin de la impunidad. Nosotros no somos nosotros".

9) "Mauricio estaba enojado, pero él puede pedir disculpas porque él reconoce. Yo no estoy enojada, pero le pido al pueblo que no vote ladrones, porque le van a robar. Que no voten la impunidad de todos, de los empresarios, de los políticos, porque no hay Argentina posible. No voten a los que manejan la droga porque sus hijos se están muriendo y van a seguir muriéndose a los 30 años".

10) "No se borren. ¡Cobardes los que se borran y especulan! Son cabeza de lista y no fiscalizan en toda la provincia... vamos, este es el momento de la victoria. Cobardes los que se van de viaje, los que se enamoran de cualquier candidato cuando está en juego la República. Esta batalla se gana con el alma, con Dios y con la razón”.

11) "He recorrido el país, y he visto muy pocos diputados nacionales y militantes acompañando a los candidatos en las peores circunstancias. No he visto a los ministros centrales apoyar a los candidatos de Cambiemos. Y fui yo en nombre del presidente en la mayor crisis hace dos años. Yo vi la soledad de los candidatos a lo largo del país, eso se llama egoísmo. Eso tenemos que mejorar. Lo que nos define como personas es ver quién está en la derrota, porque en la victoria están todos".

12) "Yo ya le dije a Marquitos (Peña), es un mártir. Le pegan a marcos para pegarle a Mauricio. Las tormentas no se enfrentan, se atraviesan. Y después viene Jesús y calma el mar. Estamos en la barca, va a calmar".

13) "Está muy bien haber subido el mínimo no imponible, porque si algo sienten los sectores asalariados es que es injusto. Yo odio pagar esas ganancias. Se imaginan uno que gana menos. Están muy bien todas las medidas tomadas por el presidente".

14) "Yo soy la primera defensora de este presidente, a lo largo y a la ancho de la república. Porque sé lo que entregó. Vamos a ver algunos, si algunos de estos que tienen estas fortunas incalculables están amparándose en los fueros, mientras un presidente prácticamente entregó a su familia. Yo vi cuando su padre era citado a indagatoria y se estaba muriendo. Y los pasó callados. Y nunca me dijo nada, no avances. Ni con el amigo ese que tiene que lo corrimos bastante".

15) "Yo era amigo del 'gringo' Soria que decía 'mi mujer me va a matar' y lo mató".

16) "(Miguel Ángel) Pichetto sabe de gobernabilidad y maneja de taquito el Senado".

17) "¿Saben qué les digo a todos los que están deprimidos? Hombres de poca fe. Qué fácil es tener fe cuando tenes todo arreglado. La fe se juega en la adversidad. Te fortalece y no te debilita. Y no hay que cambiar algunas cosas, Mauricio. Hay gente que dice 'cambiemos lo que tenemos que cambiar para la gente', pero no cambiemos frente al establishment. Que no te dobleguen los sindicatos corruptos, no vamos a ceder eso. Yo voy a estar al lado tuyo, no cedas".

18) "Hay que aceptar el resultado, hay que modificar el resultado. Y como le dije a Marcos Peña, vamos a tener una caída en agosto y tengo la certeza de que en octubre ganamos por paliza. Lo dije antes de votar. Pero que esto nos sirva a todos. Y los funcionarios, bajen. Yo tengo más títulos universitarios que muchos de los CEOs que andan acá. Pero ando en la calle, y me quedo dos horas firmando autógrafos. Todos. No tienen que sacar una foto, tienen que bajar, la gente los está esperando, pero tienen que hablar, tienen que abrazar, tienen que tocar. Y hablen, saquen el formato, Marquitos... yo lo adoro a Marquitos igual".

19) "Me encantó la derrota de los encuestadores, es lo más. Porque los desprecio".

20) "A mí no me asustan ustedes, los PJ. Menos Alberto Fernández que es tan ordinario pobre... Ya una vez me dijeron que me aniquilaban y no pudieron".

J.D. / EA