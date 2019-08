Sálvese quien pueda: los intendentes del oficialismo buscan despegarse más de Macri

por Eugenio Druetta

La mala elección nacional y provincial en las PASO también arrastró a varios municipios bonaerenses donde los intendentes del PRO buscan la reelección. Por eso, desde esos municipios ya planean una campaña 100% local, con corte de boleta y despegándose de Macri, para sobrevivir a octubre. Con el peligro de perder varias intendencias ante un panorama nacional negativo, comienza la militancia del "sálvese quien pueda".

Entre los más perjudicados en las PASO estuvieron Martiniano Molina (Quilmes), que perdió por 20 puntos ante el Frente de Todos; Nicolás Ducoté (Pilar), que quedó abajo por 13 puntos detrás de Federico De Achával; la misma diferencia le sacó el Frente de Todos a Néstor Grindetti (Lanús); Diego Valenzuela (3 de Febrero) estuvo a 12 puntos de las cinco listas entre las que se destacó la de Juan Debandi; y Ramiro Tagliaferro (Morón) fue el que quedó más cerca (a 7 puntos) de su competidor Lucas Ghi.

Si el intendente de Bahía Blanca, Héctor Gay, que ganó la elección por apenas dos puntos, declaró que "los municipios que pudimos superar este tsunami electoral deberemos observar cuál será la estrategia en campaña, replantearla pensando en octubre" y que en Nación y Provincia "la elección está terminada", no es difícil imaginarse cómo estarán de golpeados los intendentes que perdieron por tantos puntos de diferencia, en gran medida, por el arrastre negativo de Macri.

Para un intendente de Cambiemos "la elección en Nación y Provincia está terminada"

En esa misma línea, desde los municipios ven como una utopía que el presidente o incluso la propia María Eugenia Vidal puedan dar vuelta la elección. Pero confían en que en las intendencias la historia pueda ser distinta.

"Ojo, no es optimismo boludo", aseguraron sobre la posibilidad de ganar en octubre, argumentando que en las PASO "la gente no pensó en la necesidad local, el vecino quería sacarse la mochila e ir a votar contra Macri". En ese sentido, también apuntan al voto en blanco en la categoría intendente y al crecimiento en la cantidad de votantes que suele darse en las generales.

"Creemos que el voto castigo ya se expresó. Ahora quienes vayan a votar de nuevo no tienen esa misma motivación. Ahí tenemos para crecer", señalan desde uno de los municipios, mientras todos ellos tienen algo muy claro, tienen que hacer una campaña apuntada 100% a lo local comunicando mejor los avances en infraestructura. "No es distinto a lo que veníamos haciendo, pero sí va a ser mucho más directo", comentan.

Si bien rezan para que en octubre Macri al menos gane un par de puntos, saben que van a tener que apelar e insistir con el corte de boleta si quieren ganar.

"Las dos formas de corte de boleta histórica en nuestro país es repartiendo la boleta corta o propiciar un corte desde una campaña localista. No es tan fácil meterle la boleta en la mano a la gente, es subestimarla demasiado, no se puede hacer de forma obscena", señalan.

En esa línea, desde un municipio agregaron que perciben "muchísimo apoyo de parte del vecino que le dio un voto castigo a Macri pero que no se dio cuenta de cortar la boleta".

Batacazo: el kirchnerismo le arrebató intendencias al oficialismo

En Lanús, observan que el candidato nacional sacó 20 mil votos menos que Grindetti (98 mil), mientras que las cuatro listas del Frente de Todos sacaron 10 mil menos que Alberto Fernández, por lo que ven intenciones de corte de boleta.

"Somos un equipo. El intendente lo habla con el resto de sus pares y con la Provincia. Es un proyecto que tiene un norte y vamos para ahí. Por querer ganar la elección no nos vamos a ir a sacar una foto con Alberto Fernández. Aceptamos lo que la ciudadanía dijo el domingo, pero nuestro votante espera de que no hagamos lo que hubiese hecho el kirchnerismo si hubiera perdido. De ninguna manera nos vamos a pintar de azul ni abrir una unidad básica", aseguran.

"En 2015 nos pasó algo similar, logramos crecer 17 puntos, sacamos 29% en la Paso y 47% en la general. Es posible", se ilusionan desde Pilar, aunque saben que el contexto nacional no es el mismo. Pero de todas maneras aseguran que no van a ocultar al presidente: "No escondimos ni vamos a esconder a Macri. No es nuestro caso. Es tapar el sol con la mano. Vamos a seguir de la mano con el Gobierno. No estamos dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de ganar, no vamos a enterrar a Mauricio en ningún lado", aclararon.

"Tenemos que poder transmitirle a la gente que ahora sí se define", agregaron. De todas maneras, como ven terminada la elección nacional, ahora parece que llegó el momento de al menos intentar salvar el poder territorial de los municipios.

