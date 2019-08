¿Vidal o Kicillof? En la Provincia hubo corte de boleta y esperan con tensión el resultado electoral

por Mariano Confalonieri

“Hubo mucho corte de boleta”, admite en diálogo con PERFIL un operador kirchnerista del Conurbano. Se refirió así a la elección que define si María Eugenia Vidal consigue un segundo mandato o si Axel Kicillof aprovecha el envión de Alberto Fernández y se consagra gobernador.

Vidal necesita más votos que Macri para no perder en octubre, porque en la elección bonaerense no hay segunda vuelta. Y por lo que dicen los primeros resultados no oficiales, la gobernadora sacó bastante más que el presidente y la diferencia que la separa del kirchnerismo sería menor.

Es un buen dato para el equipo que desde La Plata sigue el minuto a minuto y se cuida de dar bocas de urna o de deslizar datos en cualquier dirección. Esperarán hasta que el último voto sea contado.

María Eugenia Vidal: "Si Axel Kicillof es elegido voy a hacer todo lo posible para que le vaya bien"

En la previa, se sabía que parte de los votos de Espert (o casio todos), que no tenía candidato a gobernador bonaerense, podían ir para la candidata de Juntos por el Cambio. Era posible también que se viera beneficiada por un corte de boleta al candidato bonaerense de Roberto Lavagna, Eduardo “Bali” Bucca.

Pero habrá que mirar con atención dos cosas. La primera si la fórmula nacional del Frente de Todos se acerca a un triunfo en primera vuelta, porque eso le puede dar un empujón a Kicillof. La segunda, si Vidal puede o no sacar aún más corte de boleta y si Macri mejora o no su performance en octubre.

La batalla en Provincia entre Vidal y Kicillof marca el rumbo nacional

En 2015, el corte de boleta la favoreció y mucho a Vidal, que obtuvo aproximadamente siete puntos de diferencia. Ahora, si esto se concreta queda abierta la puerta para que en la Provincia gane un partido y en Nación otro, lo que sería interesante para mirar.

El kirchnerismo está festejando en el búnker del Frente de Todos la elección de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. En Chacarita sostienen que la diferencia entre el candidato de Frente de Todos y Mauricio Macri es bastante amplia y que el porcentaje que cosechó es decisivo.