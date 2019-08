María Eugenia Vidal tras votar: "Hay que repensar el sistema de las PASO"

La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal se presentó pasadas las 10 de la mañana en el colegio Don Bosco de la localidad de Castelar para votar en estas Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). Luego, tenía previsto regresar a su casa para acompañar a sus dos hijas a que emitan su sufragio en otro colegio de la zona.

A primera hora de la mañana, Vidal compartió un desayuno en la base aérea de Morón con su compañero de fórmula, Daniel Salvador, y su jefe de Gabinete y de campaña, Federico Salvai, entre otros de los integrantes de su equipo. Recién a la media tarde, la mandataria va a dirigirse al búnker de Juntos por el Cambio, ubicado en Costa Salguero.

"Empecé a la mañana desayunando en mi casa con los candidatos y con el jefe de campaña, en equipo y ahora voy a estar en familia. Hoy no me acompañaron mis hijas, están durmiendo, ahora las llevaré yo a que vayan a votar", expresó Vidal. La mandataria bonaerense mostró su alegría de compartir esta experiencia con ellas: "Ya en la elección anterior me tocó acompañar a Camila, y ahora a María José de votar por primera vez".

Sí es importante porque empezamos hoy los argentinos a definir nuestro futuro, en esta primera votación, dijo Vidal

La gobernadora aseguró que estar "muy tranquila". "Espero que todos los argentinos y los bonaerenses vayamos a votar porque es nuestra oportunidad de mostrar nuestra voz, yo siempre digo que votar más que una obligación es un derecho, y la oportunidad de hacernos oír", añadió.

Vidal remarcó la importancia de estas PASO: "La verdad que yo lo estoy viviendo con mucha tranquilidad y también se está viviendo en el resto del lugares. En la mayor parte de las escuelas abrieron con normalidad, algunas demoraron un poco más pero esta todo funcionando en paz, creo que eso es bueno para la democracia. Es un pasito más para consolidar la democracia que tenemos. Sí es importante porque empezamos hoy los argentinos a definir nuestro futuro, en esta primera votación".

Consultada por si coincidía con las declaraciones del jefe de Gabinete Marcos Peña sobre la reacción que tendrán los mercados tras las elecciones primarias, la gobernadora indicó: "No lo sé, pero yo creo que venimos trabajando ya desde hace varios meses atrás para garantizar la tranquilidad de todos los argentinos y así lo vamos a seguir haciendo".

Miguel Ángel Pichetto, sobre las PASO 2019: "Tal vez habría que hacer menos elecciones"

Ante la pregunta de si consideraba pertinente el sistema de elecciones primarias en el que las principales fuerzas que se presentan no van a interna, afirmó: "Tenemos muchas cosas que discutir, dese votar de otra manera que no sea con estas largas sábanas en papel hasta repensar el sistema de PASO, pero será después de esta elección".

"Siempre viví con alegría cualquier día de votación, ir a votar siempre es una fiesta y tiene que ser una alegría para todos los argentinos, es un logro", insistió Vidal. Y para concluir, contó. "Como todos los domingo almuerzo en la casa de mis padres con mis hijos, con mi hermano, después intentaremos hacer una siesta a ver si sale y luego me verán el búnker".

