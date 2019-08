Bloomberg: Brasil confía en que Alberto F mantendrá el acuerdo Mercosur-UE

Simone Iglesias y Rachel Gamarski

El acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur es un sello de aprobación internacional que puede ser útil para el próximo presidente argentino, según tres funcionarios del gobierno brasileño que esperan que el candidato peronista Alberto Fernández demuestre ser un pragmático en el poder si se impone en las elecciones presidenciales de octubre.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, no oculta su desdén por Fernández y advirtió una vez más el miércoles sobre el regreso al poder de los "bandidos de izquierda" en Buenos Aires, pero dos funcionarios del Ministerio de Hacienda y un ministro del gabinete creen que el reciente acuerdo comercial sobreviviría a un cambio de gobierno, debido a sus beneficios potenciales para la economía argentina. Fernández no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

En Brasil temen el "proteccionismo" que llegaría con Alberto Fernández

Si bien el candidato cuestionó públicamente el valor del acuerdo y advirtió sobre el daño que podría causar, los funcionarios brasileños creen que sus comentarios son en gran medida retórica de campaña y que la moderación prevalecerá si asume el cargo. Uno de los funcionarios, no autorizados a hablar públicamente sobre el asunto, dijo que la oposición por parte de los legisladores de la UE es una preocupación mucho mayor.

Hablando en un evento celebrado el jueves en Sao Paulo, el ministro de Hacienda, Paulo Guedes, aseguró estar tranquilo sobre el resultado de las elecciones en el vecino del sur. “Si Macri gana eso hace las cosas mucho más fáciles; pero eso depende de los argentinos, no de Brasil”, puntualizó. "No tengo ninguna preocupación sobre Argentina".

Fernández venció al presidente Mauricio Macri por 15 puntos porcentuales en las primarias del domingo, lo que lo encamina a convertirse en el próximo presidente de Argentina y alarma a los que temen un retorno a las políticas populistas de su antecesora y compañera de fórmula, Cristina Kirchner.

"Si tenemos que revisar los acuerdos que Mauricio Macri está firmando por el mundo, lo haremos", declaró Fernández en un discurso a fines de junio. "No me asusta firmar un acuerdo con la Unión Europea, me asusta un acuerdo que nos castigue más de lo que ya nos han castigado", sostuvo.

