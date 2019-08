Pablo Micheli: "No creo que las centrales obreras aceptemos un aumento que no hace ni cosquillas"

por Julian D'Imperio

El secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA-A), Pablo Micheli, aseguró en diálogo con PERFIL que las medidas que anunció el presidente Mauricio Macri esta mañana para beneficiar a "17 millones de trabajadores" son "insuficientes", al tiempo que cuestionó la oferta que propuso esta tarde el ministro de Producción Dante Sica de aumentar un 30% el salario mínimo vital y móvil.

"Es una decisión que tomaron sin discutir con las centrales de trabajadores y después convocando al Consejo de Salarios ya con un porcentaje fijado que es menos de la mitad de lo que necesita una familia para vivir", reclamó el dirigente gremial.

"Sica propuso un aumento del salario mínimo del 30% a $ 16.500. En este momento necesitás por lo menos 40 mil pesos para vivir: el dólar no se detiene, todos los precios suben, el pan, la harina. Es una economía muy inestable" agregó.

No obstante, Micheli aseguró que "está bien que convoquen al Consejo de Salario" porque "es una institución democrática" pero no cree que desde las centrales obreras acepten la oferta. "No logra hacer ni cosquillas por la brutal devaluación con aumento de más del 30% del dólar", lamentó.

Respecto del resto de las medidas que anunció Macri, Micheli las consideró "obviamente insuficientes" y "de corte electoralista". Para el sindicalista, "había que ayudar a paliar la situación de los trabajadores y la economía popular en general desde hace tiempo. Y lo veníamos reclamando hace mucho, como la paritaria que cierra a la baja hace años respecto de la inflación y el gobierno no reconoció nada", concluyó.

Por otro lado, a 11 horas del anuncio del mandatario, ya tuvo su primera marcha atrás: hasta no llegar a un consenso con las petroleras no se garantiza un congelamiento de precios por 90 días de las naftas, como había afirmado hoy por la mañana Macri.

