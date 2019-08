Movimientos sociales reclaman ayuda estatal y vuelven a la calle el viernes

La avenida 9 de Julio fue el escenario este miércoles de una multitudinaria movilización organizada por movimientos sociales que se replicó también en distintas ciudades del país.

En reclamo de medidas urgentes para hacer frente a la crisis social, la CTEP, la CCC, Somos Barrios de Pie y el Frente Popular Darío Santillán marcharon desde las 10 de la mañana hacia la sede del Ministerio de Salud y Desarrollo Social en el marco de una jornada nacional de lucha.

Algunas de las "medidas concretas y urgentes" que persiguen son el aumento del Salario Social Complementario, la convocatoria al sector de la Economía Popular al Consejo del Salario, implementación de leyes de emergencia y "soluciones reales", un bono de 2.000 pesos para los trabajadores informales, así como también una Ley de Emergencia Alimentaria y un "aumento extraordinario" para las jubilaciones mínimas.

La protesta social que copó el centro de Buenos Aires, en fotos

“El gobierno está haciendo un daño enorme. Si no atienden los reclamos de los sectores populares vamos a ir hacia un genocidio social”, dijo a PERFIL Juan Carlos Alderete, líder de la Corriente Clasista y Combativa.

En este sentido, Alderete remarcó que “las leyes de emergencia están hace dos años en el Congreso y todavía esperan para su tratamiento, necesitamos esas leyes aunque sea como paliativos”. Además, anticipó una nueva movilización para este viernes, durante la reunión del Consejo del Salario.

“Fue una enorme jornada nacional en respuesta a una situación que desborda miseria, hambre y desocupación. Necesitamos un aumento en los programas sociales, que se abran cupos para desocupados y sobre todo que se incremente la calidad y la cantidad de alimentos para comedores”, dijo por su parte Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero.

Entre la protesta social y la incertidumbre, en la City porteña prevaleció la cautela

“Las concurrencia de los comedores populares aumenta día a día con jubilados, chicos y desocupados, pero la asistencia no aumentó. El gobierno no entiende que hay un enorme problema social y que ha perdido las elecciones por la miseria que provocó. No escucha, ni siente”, sostuvo Belliboni en diálogo con este medio.

A su vez advirtió que hasta tanto no haya una convocatoria a una mesa de negociación que brinde respuesta a los reclamos, se profundizarán las medidas de acción directa. “El Gobierno no entiende el dramatismo. Siempre escucha, pero nunca responde”, sostuvo.

En tanto, desde la CTEP exigieron la prórroga de la ley de emergencia social para que se extienda más allá del 10 de diciembre. “Vamos a acompañar la convocatoria del viernes, pero después de una jornada tan importante a nivel nacional queremos reflexionar y evaluar los pasos a seguir”, dijo a PERFIL el referente de la CTEP y secretario de Políticas Sociales del Movimiento Evita, Gildo Onorato, quien reclamó la apertura de instancias formales de diálogo con el Gobierno.

MS/MC