Organismos denuncian que durante la era Macri hubo 1300 casos de gatillo fácil

Familiares de víctimas asesinadas por las fuerzas de seguridad, entre ellos la madre de la adolescente muerta en San Miguel del Monte en mayo último en una persecución policial se movilizan este martes en el marco de la 5° Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil.

La movilización partió a las 15 del Congreso de la Nación rumbo a Plaza de Mayo donde está previsto un acto bajo la consigna "ni un pibe menos, ni una bala policial más" y se hará de forma simultánea en distintas ciudades del país.

El lunes, durante la conferencia de prensa en la que se anunció la movilización, Yanina Zarzoso, mamá de Camila López, la menor de 13 años, asesinada el 21 de mayo junto a tres amigos en San Miguel del Monte, contó a Télam que participa "para seguir reclamando justicia, para hacer visible lo que le pasó a mi hija y sus amigos, y que sea justicia verdadera, que los imputados queden presos hasta el juicio".

Gatillo fácil: sólo llega a juicio un 10% de los casos

"A la vez, marchar me sirve para atravesar el duelo, me siento útil, me contacto con gente que pasó lo mismo que yo, y esa es mi manera de salir adelante", dijo la mujer.

Durante esa misma convocatoria, Sandra Gómez, madre de Omar Cigarán, asesinado por la policía en febrero de 2013, sostuvo que el motivo de la marcha es “visibilizar todos los casos de gatillo fácil que ha habido, y que se oiga la palabra de los familiares”.

[VIDEO] Convocatoria a la 5° Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil:

Según cifras de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) desde 1983 hasta febrero de este año se registraron 6.564 muertes a manos de las fuerzas represivas. En este marco, desde la organización alertan por el aumento de los casos durante la gestión del presidente Mauricio Macri ya que elevó el promedio a un caso cada 21 horas.

“A Cambiemos no le alcanzó con premiar a policías asesinos, instalando así la doctrina Chocobar, mandado el mensaje de disparen tranquilos que acá salimos a bancarlos, sino que el 3 diciembre del 2018, a través de la Resolución 956/2018, legalizó el uso de las armas de fuego para las fuerzas federales, en situaciones siempre usadas como ‘excusas’ por los policías asesinos después de disparar y asesinar a lxs pibxs”, sostienen desde la Correpi.

En este marco, señalan que de los 6.564 casos registrados desde 1983, 1.303 ocurrieron entre el 10 de diciembre de 2015 y el 12 de febrero de 2019, lo que implica el 20% del total de las muertes en manos de fuerzas policiales.

MS/MC