Carrió ratificó sus dichos y no descartó abandonar Juntos por el Cambio

Justo en una jornada marcada por las repercusiones de sus frases contra dirigentes de Juntos por el Cambio, Elisa Carrió se mostró en la noche de este miércoles 10 de agosto con Fernán Quirós, ministro de Salud porteño, para hablar de salud mental en el Instituto Hanna Arendt y, de paso, ratificar sus dichos.

Antes del cónclave, la referente de la Coalición Cívica solo se limitó a expresar que todo lo que mencionó en distintas entrevistas “es cierto” y que su postura no es novedosa. “Hace 35 años que digo lo que digo, no puedo sorprender a nadie”, sostuvo la ex diputada ante los periodistas presentes y recordó que mantuvo posiciones similares cuando gobernaba Cambiemos.

“Si quieren que me vaya de Juntos por el Cambio, no tienen más que pedirme. Me puede desafilar incluso de la CC. ¿Ahora cómo van a eludir una voz de 35 años en la Argentina?”, preguntó. También, apuntó: “Denuncié en silencio las grúas en la Ciudad, pero cuando fue el problema de la amante de Frigerio, me llama una chica de 16 años y me dice que su madre abusó de ella y lo ratificó en el juzgado. En 2017 dije: ‘O la sacan o me voy’. En ese momento sacaron a la chica pero si esto sigue así es un daño enorme”.

El evento fue organizado por el Instituto Hanna Arendt.

Además, dijo que su apuesta pasa por mantener la unidad de Juntos por el Cambio, que sus declaraciones van en esa dirección y que no volverá a dialogar sobre el tema en lo inmediato. Su entorno, ante PERFIL, añadió que los puentes de diálogo con los referentes de la coalición no están dinamitados, al contrario: Carrió charló con Mauricio Macri y con Horacio Rodríguez Larreta.

En relación a la conversación que mantuvo con el funcionario del GCBA, se dio a sala llena y fue escuchada por figuras del partido, como los legisladores Juan Manuel López y Facundo del Gaiso. El diálogo duró más de una hora y media y allí la ex candidata a presidenta llenó de elogios a su compañero de exposición.

“Vos Fernán si serías ministro de Salud de la Nación ¿cómo encararías una política de salud mental? Igual, vos sabés que estás para más y que te quiero para otra cosa”, le lanzó la referente de la CC en un pasaje del evento. El funcionario atinó a reír y contestar con precisión la pregunta que despertó aplausos de los presentes.

Varios dirigentes de la oposición dijeron presentes.

Pese a las especulaciones, del lado de Quirós aclararon, ante este medio, que la actividad estaba pautada desde hace dos meses y que, pese a los cruces entre las distintos representantes de JxC, no se iba a cancelar de ningún modo. “Hoy Fernán está concentrado en la gestión del Ministerio”, repitieron.

Lo que dijo Carrió

En virtud de la transparencia que asegura defender, en declaraciones televisivas la ex legisladora se refirió a varios temas relacionados al mundo de la política y a los negociados que esconde, criticó a Sergio Massa e incluyó también a sus socios políticos. Entre ellas mencionó la "caja" de Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa), en manos de Malena Galmarini, la pareja del flamante superministro.

Así fue cómo la líder de la Coalición Cívica sorprendió al revelar que durante el macrismo Rogelio Frigerio quiso incluir en la lista a su “amante” que actuaba como “su testaferro” en la empresa estatal. "Antes la caja de Aysa fue Frigerio", disparó Carrió en diálogo con LN+ el pasado martes, a pesar de las advertencias de los periodistas Jonatan Viale y Eduardo Feinmann de que sus dichos provocarían “un lío” en la coalición opositora.

Fernán Quirós junto a Elisa Carrió.

"Cuando me puso una amante (en referencia a Joanna Picetti) en la lista yo dije: señores, yo me bajo de la lista de capital si no sacan a la amante de Frigerio, que estaba como su testaferro en Aysa", continuó Carrió, quien fue duramente criticada por Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta.

JPK / ED