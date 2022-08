Mauricio Macri está "sorprendido" y rechaza las "descalificaciones" de Elisa Carrió

Mauricio Macri está "sorprendido" por las explosivas declaraciones que hizo anoche en televisión su socia en Juntos por el Cambio Elisa "Lilita" Carrió. Al menos así lo dejaron trascender desde el entorno del ex presidente, que aún se mantiene en silencio pese a la crisis que se desató en la mañana de este miércoles en la coalición opositora.

Apenas pasaron horas después de la entrevista en la que la líder de la Coalición Cívica denunció un entramado de "capitalismo de amigos" y señaló entre otros al diputado nacional y ex ministro de Seguridad bonaerense Cristian Ritondo y al ex ministro del Interior Rogelio Frigerio. Por eso, el espacio opositor está al rojo vivo.

La primera en reaccionar fue la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y detrás de ella salieron en fila otros integrantes de la fuerza a rechazar las declaraciones de la ex diputada nacional. También lo hizo el presidente de la Unión Cívica Radical Gerardo Morales pero Macri aún permanece en silencio.

Carrió volvió a la carga para agitar la interna de Juntos por el Cambio: "El camino tiene que ser la transparencia"

El ex presidente no se esperaba semejante bomba. Al menos así lo dejaron trascender desde su círculo íntimo: le aseguraron a PERFIL que "no está enojado pero si sorprendido", y que rechaza las "descalificaciones" que hizo Carrió a Ritondo, Frigerio y otros integrantes de la Coalición como Morales y el ex ministro de Justicia de María Eugenia Vidal, Gustavo Ferrari.

A pesar de que fueron enfáticos al señalar que Macri "no valida" esas declaraciones contra los dirigentes mencionados, manifestaron que por el contrario está de acuerdo en que "no se puede hacer ningún tipo de acuerdo con (Sergio) Massa", algo que Macri ha dicho públicamente en más de una ocasión.

Mauricio Macri y Elisa Carrió

Qué hará Macri

Mientras un importante puñado de dirigentes de Juntos por el Cambio salieron vía Twitter a cuestionar a la dirigente y Bullrich marcó la cancha con el imperativo "basta Carrió", la última publicación del ex presidente data del sábado pasado.

Por el momento Macri sigue el desarrollo de la crisis interna en comunicación con los dirigentes de su entorno más íntimo. Evalúa junto a ellos una reacción pública ante semejante sacudón que significó el contenido de la entrevista a Carrió.

Todavía no está definido si publicará un tweet en sintonía con la manera que eligieron sus pares para pronunciarse o si hará alguna declaración por otra vía. Precisaron desde su entorno que hoy no tiene prevista ninguna entrevista en televisión pero no descartaron que haya novedades de su parte en las próximas horas.

Larreta y Morales salieron a responderle a Carrió: "El límite son los agravios"

Uno de los apuntados por Carrió, Ritondo, estuvo ayer a la tarde con Macri. En pleno proceso de armado en la provincia y con fuertes aspiraciones, el diputado nacional y presidente del bloque PRO difundió una foto con el ex presidente en sus redes. Allí escribió: "Siempre es bueno juntarse con Mauricio para escucharlo e intercambiar ideas sobre el futuro del país y de la Provincia".

Horas más tarde, Carrió lo mencionaba en tv. "En el Gobierno de María Eugenia Vidal, la amistad y eventuales negocios entre Ritondo y Massa eran absolutos", decía.

AS/ff