Furia contra Macri y juicio a la Corte: quién es Joanna Picetti, la "testaferro" de Juntos por el Cambio apuntada por Elisa Carrió

Las explosivas declaraciones de Elisa Carrió generaron el repudio de referentes de Juntos por el Cambio, donde la interna está al rojo vivo de cara a las presidenciales de 2023.

Esta vez apuntó con dureza contra el exministro del Interior, Rogelio Frigerio, y recordó su vínculo con Joanna Picetti, la diputada vetada que saltó a la fama tras increpar al expresidente Mauricio Macri en 2019 e iniciar juicio político a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La declaración de Carrió sobre Frigerio que incendió Juntos por el Cambio

En virtud de la transparencia que asegura defender, en declaraciones televisivas Carrió se refirió a varios temas relacionados al mundo de la política y a los negociados que esconde, criticó a Sergio Massa e incluyó también a sus socios políticos. Entre ellas mencionó la "caja" de Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa), en manos de Malena Galmarini, la pareja del flamante superministro.

Elisa Carrió volvió a agitar la interna de Juntos por el Cambio: "El camino tiene que ser la transparencia"

Así fue como la líder de la Coalición Cívica sorprendió al revelar que durante el macrismo Rogelio Frigerio quiso incluir en la lista a su “amante” que actuaba como “su testaferro” en la empresa estatal. "Antes la caja de Aysa fue Frigerio", disparó Carrió en diálogo con LN+ el pasado martes, a pesar de las advertencias de los periodistas Jonatan Viale y Eduardo Feinmann de que sus dichos provocarían “un lío” en la coalición opositora.

"Cuando me puso una amante (en referencia a Joanna Picetti) en la lista yo dije: señores, yo me bajo de la lista de Capital si no sacan a la amante de Frigerio, que estaba como su testaferro en Aysa", continuó Carrió, quien fue duramente criticada por Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta.

Joanna Picetti junto a Rogelio Frigerio y Elisa Carrió.

Quién es Joanna Picetti, la presunta "testaferro" de Frigerio

Joanna Picetti es administradora de negocios recibida de la UBA y se dedicó al ámbito empresarial local e internacional durante varios años. Su desembarco en el mundo de la política se dio en la estatal Aysa, bajo la órbita del entonces ministro Rogelio Frigerio, titular del ministerio del Interior de la gestión de Mauricio Macri (2015-2019).

Picetti fue escalando en el armado cambiemita y consiguió un lugar en las listas para legisladores nacionales por la Ciudad de Buenos Aires en las elecciones de 2017. La funcionaria, cuya candidatura a diputada fue presuntamente impulsada por allegados de Frigerio, fue electa pero luego vetada tras revelarse las denuncias por maltrato infantil hacia sus hijos por parte de su exmarido David Bilbulich, algo que la misma Carrió sostuvo en sus recientes declaraciones.

Joanna Picetti vive en Estados Unidos.

Con críticas, la Corte avaló a JxC en su pelea con una candidata excluida de la lista en 2017

En tanto, su expulsión fue impulsada por Elisa Carrió y luego ratificada por la jueza María Romilda Servini de Cubría. Sin embargo, Picetti no reconoció tal medida, intentó ingresar en 2017 a la Cámara baja para jurar por su banca pero su acceso fue bloqueado por agentes de seguridad. Dos años después saltó a la fama por increpar al expresidente Mauricio Macri durante lo que fue su último discurso ante la apertura de sesiones del Congreso en Asamblea Legislativa el 1 de marzo de 2019.

"Me dicen que usted no es diputada, ¿se puede retirar?", le dijo el 1º de marzo de 2019 la entonces vicepresidenta del Senado, Gabriela Michetti, a una Joanna Picetti desencajada, que no paraba de espetar todo tipo de agravios. Tras su irrupción, Picetti fue desalojada y cobró una notoriedad que la llevó a varios canales de televisión, donde reafirmó su derecho a la banca.

A pesar de las acusaciones cruzadas, la exfuncionaria de Aysa continuó defendiendo su derecho a ejercer su banca, cuyo mandato venció en diciembre 2021. Su viaje por la política la llevó incluso a pedir un juicio político a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en marzo del 2020.

Según su perfil en las redes sociales, Picetti vive en California, Estados Unidos, y es ciudadana digital de Estonia.

CDI / MCP