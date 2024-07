Elisa Carrió y sus frases más impactantes: "Soy casta porque no tengo relaciones sexuales"

En una entrevista donde definió a Cristina Kirchner como "una vedette venida a más" y a Javier Milei como "un avatar de Tik Tok", Elisa Carrió también habló sobre sí misma y dejó una frase que, apelando a un tradición de picaresca en el humor, unió sorpresivamente dos mundos al jugar con el doble significado de una palabra.

"Yo soy casta porque no tengo relaciones sexuales, nada más, no hay otra razón", lanzó la lider de la Coalición Cívica, e hizo reír a los periodistas Ernesto Tenembaum y María O'Donnell, que la entrevistaba en Cenital.

En ese momento O' Donnell se quedó en esa risa que la ayudó a sobrellevar el momento, pero su colega se interesó en saber más.

-¿Y no tenés?, le preguntó.

- Y no tengo ganas tampoco...

-¿Y por qué?

-Porque no levanto más un pierna.

Tenembaum repentizó:

- ¡Que se mueva él!

- ¿Eh? (Carrió, un poco desacomodada)

-¡Que se mueva él!

- No, noooo, no seas grosero porque me voy.

Fin.

Elisa Carrió dijo que Cristina Kirchner le da "pena" y la definió: "Es una vedette venida a más"

Elisa Carrió sobre Cristina Kirchner: "Tengo una gran pena y un cariño"

En la entrevista, Carrió brindó detalles sobre su relación con Cristina Kirchner y reconoció que su percepción cambió cuando la exvicepresidenta "empezó a pedir los bienes" de Néstor Kirchner luego de su fallecimiento.

"La conocí. Solo se llevaba bien conmigo. Pero veía mucha inseguridad en ella", reveló.

"Podría haber sido una gran presidenta. No lo fue quizás por un dolor de infancia, no resuelto jamás. En consecuencia, eso trae una gran inseguridad personal", dijo.

“Tengo una gran pena y un cariño por Cristina que no se me van a ir nunca. Porque yo me manejo con los mejores recuerdos, no con los otros. Tenemos un respeto tácito, no sé por qué", agregó.

