Empieza a pisar fuerte en el Congreso que se suspendan las PASO

La discusión sobre la posible suspensión de las PASO 2021 comenzó a pisar fuerte en el Congreso, luego de la presión que comenzó a ejercer una decena de gobernadores aliados al Gobierno para suprimir la instancia de las primarias.

El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, el primero de los referentes del interior en sugerir la idea, visitó el miércoles las oficinas del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

Según confirmaron a PERFIL fuentes parlamentarias, el clamor de los gobernadores ya había llegado de manera informal a Massa, que debió aclarar cómo es el panorama en el Congreso. En primer lugar, la única alternativa sería la de suspender y no eliminar las PASO, ya que eso representaría una modificación a la ley electoral que requiere una mayoría especial de 129 votos, que el macrismo no pudo alcanzar cuando intentó avanzar con ese cambio.

Si bien las primarias suelen celebrarse en agosto, el plazo máximo de confección de las listas es a finales de junio, por lo que quedarían menos de seis meses para tomar una decisión sobre el tema, con el receso estival en el medio. A nivel político, en el Congreso evalúan un escenario similar al que existe con la reforma judicial, trabada por la falta de acuerdo en la Cámara baja.

“Mientras no haya acuerdo con la oposición, no hay suspensión de PASO”, explican en el Frente de Todos con la intención de que la oposición, sobre todo Juntos por el Cambio, aporte alguna propuesta que permita abrir el debate y encarar algún consenso mínimo.

Mientras que la discusión iba ganando temperatura, el diputado rionegrino Luis Di Giácomo se despachó el miércoles durante la sesión con un pedido de apartamiento del reglamento para pedir que se trate un proyecto del macrista Pablo Tonelli, presentado en 2019 para postergar las PASO.

La reacción en la mayoría de los presentes en el recinto estuvo orientada a marcar que no era el momento de trabajar ese tema. No obstante, la polémica ya estaba planteada e incluso surgió una idea de la diputada Graciela Camaño para reflotar su iniciativa de conformar una comisión que evalúe potenciales cambios.

Di Giácomo integra el monobloque Juntos Somos Río Negro, que en su contrapartida en el Senado está representado por el ex gobernador Alberto Weretilneck, situación que podría ayudar a interpretar la magnitud de dicho gesto. En la última semana, el ex mandatario provincial sumó algunos porotos en el oficialismo porque presentó un proyecto para modificar la ley de Ministerio Público Fiscal, en línea con los deseos de la vicepresidenta Cristina Kirchner que no está interesada en el tratamiento del pliego de Daniel Rafecas para ocupar la Procuración.

“Mandaron una persona para que venga a hablar del proyecto de Tonelli. Ustedes creen que yo estoy acá sin saber por dónde camino? Yo puedo tener diferencias, ahora ingenuidad no”, razonó después de la sesión el jefe del interbloque de JxC, Mario Negri, que se cruzó con Massa por ese tema y recibió como respuesta del tigrense: “Termine con su show”.

Por ahora no hay ningún proyecto por parte del oficialismo para avanzar con la suspensión de las PASO, que de acuerdo a las estimaciones permitiría un ahorro cercano a los $13 mil millones y habilitaría directamente la instancia electoral de octubre.