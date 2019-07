En línea con Carrió, Pichetto justificó el pedido de prisión domiciliaria a represores

Miguel Ángel Pichetto asistió este miércoles 3 de julio a un ciclo de charlas de postulantes a las próximas elecciones nacionales de octubre, organizado por Intercámaras. Allí, el dirigente peronista fue consultado por su opinión sobre la prisión domiciliaria a represores que cumplen una condena por cometer delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar, y consideró que sería algo que la Justicia debería revisar y resolver.

"Es un tema sensible que hace a hechos muy complejos de la historia argentina, en donde el dolor de lo que ha perdido algún familiar es irreparable, tanto de un lado como del otro, y en donde las situaciones y las heridas todavía subsisten y el debate argentino sigue girando en ese tema”, comenzó Pichetto ante la pregunta de la periodista Laura Serra.

En esa línea, dijo que "todavía la mirada de los setenta nos atrapa", y opinó que "el estado argentino y la justicia tienen que responder con derecho frente a hechos de barbarie durante la época de la dictadura". "No es justificable que ancianos que superan los 85 años estén todavía en cárceles, privados de la libertad. Deben tener prisión domiciliaria", afirmó el legislador.

“No estoy de acuerdo con la idea de amnistía. El presidente Menem quiso cerrar esta historia, hizo un esfuerzo por la unidad nacional, después se reabrió, y se reabrió el sistema de los juicios”, sumó Pichetto.

Al respecto, consideró que eso le resultó "reparador", pero aclaró su opinión. "Me parece que hay algunas cosas que son justificadas en en términos de detenciones que todavía hoy subsisten. No creo que sean muchas, pero subsisten y habría que resolverlas”, explicó Pichetto. Y agregó: “Mucha de esa gente está enferma, y que termine su vida en su casa me parece que sería una respuesta del estado de derecho adecuada, que es la contradicción frente a la barbarie de los hechos cometidos”.

El precandidato a presidente, Miguel Angel Pichetto, fue entrevistado por la periodista Laura Serra en el Ciclo Elecciones, organizado por Intercámaras. Foto: Cedoc.

En la misma línea se expresó días atrás la legisladora de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, durante una entrevista con el canal de noticias TN. “Los derechos humanos son para todos. No creo en una doctrina de los derechos humanos que signifique la venganza. No puedo ver que haya gente tan grande en la cárcel", sostuvo la diputada.

Además, la líder de la CC-ARI manifestó que “le gustaría” una ley que pueda habilitar la revisión de “muchos juicios injustos sin debido proceso legal contra militares que no tuvieron nada que ver", y argumentó que se refería a los soldados "que tenían 18 años y están condenados sin pruebas". "¿Cómo un cabo de 19 años puede desobedecer a Nicolaides?", cuestionó.

Con la colaboración de Agustino Fontevecchia.

A.G./EA