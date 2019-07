Miguel Ángel Pichetto: "No hay que volver a un modelo autoritario liderado por la expresidenta"

Miguel テ]gel Pichetto, precandidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio, disertテウ en un ciclo de charlas que se realizテウ con postulantes a las prテウximas elecciones nacionales de octubre, organizado por Intercテ。maras.

El encuentro, que se realiza en el hotel Panamericano en el marco del Ciclo Elecciones, estテ。 organizado por las cテ。maras de comercio Argentino-Britテ。nica, Argentino-Canadiense y la Am-Cham.

Entrevistado por la periodista Laura Serra, el senador del Partido Justicialista hablテウ sobre la situaciテウn polテュtica del paテュs de cara a las prテウximas elecciones, y asegurテウ que no hay que volver "al autoritarismo" de Cristina Fernテ。ndez de Kirchner.

窶廢l presidente no me convoca para traer votos, los votos son de テゥl. Yo tengo que hacer un trabajo con el peronismo federal para no volver a un modelo autoritario liderado por la ex presidenta窶, aseverテウ Pichetto. Asimismo, sostuvo que "ha sido un opositor democrテ。tico", y opinテウ que, a veces, "los acuerdos tambiテゥn se hacen con los diferentes".

Frente a las prテウximas elecciones, manifestテウ que 窶彳l proceso polテュtico argentino puede determinarse en primer vuelta窶. 窶弖eo un achicamiento del espacio de Alternativa Federal. donde trabajテゥ tres aテアos. El espacio de Lavagna se viene achicando en tテゥrminos electorales. Se limita a poner a su hijo en la capital y a una dirigente respetable como Graciela Camaテアo en provincia窶, expresテウ Pichetto.

En tテゥrminos de la 窶徘olarizaciテウn窶 entre las dos principales opciones electorales, la fテウrmula Fernテ。ndez-Fernテ。ndez y la de Juntos por el cambio, vaticinテウ que 窶徑a derrota nuevamente de la ex presidente en tテゥrminos electorales pone final a una carrera radicalizada窶.

Por otro lado, consultado por el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Uniテウn Europea que se firmテウ el viernes en Bruselas, el legislador considerテウ que para lograrlo 窶徂ubo un compromiso fuerte de (Jair) Bolsonaro, que dejテウ de lado algunos lineamientos de su cancillerテュa窶.

Respecto a las crテュticas de algunos sectores del kirchnerismo por el tratado, dijo que es 窶彿nexplicable" la postura de Alberto Fernテ。ndez.

Ademテ。s, advirtiテウ que 窶徂ay que tener mucho cuidado con las palabras en este momento窶 y criticテウ las declaraciones del empresario Gustavo Grobocopatel, presidente de Los Grobo. 窶弑n empresario muy ligado a la soja tuvo declaraciones muy imprudentes de que ciertos sectores van a desaparecer窶, seテアalテウ el precandidato a vicepresidente.

En la misma línea, consideró "lamentable" la postura del candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. "Hasta Evo Morales ha calificado el acuerdo como significativo", planteó.

Sobre las posibles reformas que podrテュa impulsar el gobierno de Mauricio Macri en caso de un segundo mandato, como la reforma laboral, opinテウ que hay que dejar de lado la idea de que eso puede implicar un 窶彗juste窶, y considerテウ que puede generar beneficios para sectores de la economテュa como el agro y la agroindustria. 窶Tenemos que tener el ejemplo virtuoso de Vaca Muerta, donde trabajadores, empresarios y el gobierno nacional generan condiciones窶.

