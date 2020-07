En su último día como juez, Canicoba Corral procesó a Nicolás Dujovne

A horas de dejar su juzgado, Rodolfo Canicoba Corral procesó a Nicolás Dujovne, ex ministro de Hacienda de Mauricio Macri. La resolución fue en el marco de la causa “peajes”, como se conoce al expediente que se investigan supuestas irregularidades en la renegociación de contratos de autopistas, que habrían apuntado a beneficiar empresas de la familia del ex presidente Mauricio Macri.

Canicoba Corral procesó a Dujovne como autor penalmente responsable del delito de abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público. Y ordenó trabarle un embargo de 100 millones de pesos.

El procesamiento de Canicoba Corral a Dujovne sucede horas antes de dejar su despacho: se jubila porque este miércoles cumple 75 años. Pero el de Dujovne no es el único fallo que dictó en los últimos días. El juez resolvió en forma veloz la situación de los otros involucrados en la causa: el ex titular de Vialidad Javier Iguacel; Bernardo Saravia Frías, ex Procurador del Tesoro; y al ex ministro de Transporte, Guillermo Dietrich.

Todos ellos fueron procesados en los últimos días por Canicoba Corral. Las resoluciones se fueron dando a medida que iban declarando, lo que llamó la atención en tribunales, ya que lo usual es que los procesamientos se resuelvan al final de la ronda de indagatorias. Pero en la causa de fuerte impacto político, Canicoba Corral aceleró a fondo y resolvió rápidamente las situaciones de los imputados antes de retirarse.

Canicoba Corral viene de ser salvado en el Consejo de la Magistratura, donde tenía cinco denuncias en su contra, que caerán junto con su salida de tribunales.

Rodolfo Canicoba Corral: "Estoy hastiado de los últimos 4 años de erosión permanente de los medios"

La causa de los peajes se inició con una denuncia presentada por los diputados kirchneristas Rodolfo Tailhade y Leopoldo Moreau quienes relataron que para concretar la negociación irregular se montó un escenario que incluyó dos reclamos de la empresa española Abertis (vinculada con Ausol) ante el tribunal de arbitraje internacional CIADI exigiendo valores millonarios en dólares por atrasos tarifarios.

Apuntaba a los ex funcionarios del gobierno de Mauricio Macri y a varios empresarios. En la causa se investiga si se cometió defraudación al Estado y negociaciones incompatibles con la función pública al prorrogar los contratos de concesión pese a que las firmas Autopistas del Sol (AUSOL) y Grupo Concesionario Oeste, vinculadas a la familia Macri, que no habían cumplido con sus obligaciones y reclamaban deudas millonarias.

“Se investiga las maniobras defraudatorias y actos en violación a las leyes vigentes que resultaron gravemente lesivas para las arcas del Estado, llevados a cabo por los funcionarios públicos, en connvivencia dolosa con particulares, que intervinieron en las negociaciones y procedimientos de renegociación Integral del Contrato de Concesión del Acceso Norte de la C.A.B.A”, señaló el juez Canicoba Corral en la resolución.

La resolución de Rodolfo Canicoba Corral:

CD/MC