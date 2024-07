Osvaldo "Pitón" Ardiles, campeón del mundo con la Selección Argentina en 1978, habló sobre el partido definitorio que jugará el equipo nacional este domingo contra Colombia, en el marco de la Copa América 2024. No fue todo: también dejó definiciones sobre la política vernácula con críticas al gobierno del Frente de Todos y escepticismo respecto al rumbo actual que encabeza el presidente Javier Milei, de quien dijo que no le despierta esperanzas.

"Colombia es un gran rival. En realidad, voy a ser sincero, esperaba que sea Uruguay pero bueno el fútbol siempre es así, tiene esas cosas que cambian en cualquier momento así que tenemos a Colombia. Colombia creo que ha venido de menor a mayor en el campeonato. Argentina es Argentina como siempre claramente es el candidato. Lo que están haciendo estos chicos, lo que está haciendo (Lionel) Scaloni es absolutamente excepcional pero, de todas maneras, lo peor que podemos hacer es confiarnos porque va a ser un partido difícil, sin duda", sostuvo el ex jugador.

Ardiles, que fue técnico de Racing Club de Avellaneda y actualmente trabaja en Tottenham, equipo donde juega Cristina "Cuti" Romero, dijo que Argentina tiene "chapa" y que eso en un partido definitorio pesa. "Pero, como todas las cosas, siempre el poderío de un país, el poderío de un equipo, en algún momento baja por los motivos que vos quieras. Así que hay que tener mucho, mucho cuidado. Así que bueno, yo creo que los chicos tienen que entrar, como siempre, con muchísima confianza y a jugar el partido y ganarlo y listo", sostuvo.

Osvaldo Ardiles en 1978

En diálogo con Fernando González en el programa "País Adolescente" de CNN Radio también se refirió al retiro de uno de los jugadores más importantes de la historia del seleccionado: Ángel Di María. "Yo me acuerdo todo lo que... todo lo que sufrió, en realidad, porque se lo discutía tanto en Argentina, cuando tuvo su paso por acá, por Inglaterra, en el Manchester United, especialmente. Y cómo él volvió al nivel que tiene ahora es absolutamente excepcional. Es uno de los jugadores más importantes de Argentina. Y bueno, va a ser el último partido y esperemos que sea muy, muy feliz", subrayó.

También habló sobre el capitán del equipo y su jerarquía, a pesar del paso del tiempo: "En el caso de Messi, sí, por supuesto, los años pasan para todos. No es el que era antes, por supuesto, está más lento, en fin... pero con toda la experiencia que tiene y con toda la extraordinaria habilidad que tiene, es quien puede desequilibrar, ¿no?".

Para Ardiles, que formó parte del equipo que consiguió el primer título mundial de selecciones en 1978 bajo la conducción de César Luis Menotti, "Messi tiene chance de llegar al próximo mundial". "Por supuesto, todo depende, fundamentalmente, de cómo él se sienta. Messi no ha tenido lesiones muy, muy fuertes en su carrera, digamos. Ha tenido 'lesioncitas', digamos, pero no fuertes. Por ejemplo, Maradona, cuando jugaba, tuvo lesiones increíblemente grandes, digamos. Messi no, con lo cual, obviamente, él va a aguantar un poco más y eso está en la cabeza de él", comparó.

Ardiles y sus críticas a la clase política

Asentado desde hace años en Londres pero de vacaciones en Marbella, Ardiles analizó la situación actual del país y fue contundente:"Claramente a la Argentina no la veo tan bien como en la Selección".

Y ahondó: "La Selección Argentina hoy por hoy es absolutamente un placer verla, cada vez estos chicos juegan mejor, nos hacen sentir muy muy orgullosos. En el punto de vista político Argentina, creo yo que tenemos serios problemas, creo que los problemas se han solucionado, nos sacamos de encima un gobierno que era increíblemente corrupto, pero todo esto que ha venido ahora, yo personalmente no estoy muy seguro de que sea la solución para Argentina".

Ardiles confesó no ser "muy optimista" por la forma en que el gobierno libertario lleva adelante sus políticas. "Muy muy especialmente nuestro presidente, peleándose con todo el mundo, ya sea peleando con el gobierno, ya sea peleando, bueno acá con España se pelea siempre, con Brasil, con Bolivia, con Colombia, en fin, con todo el mundo, no es la forma que tendríamos que ser nosotros creo", opinó.

