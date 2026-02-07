Entre elogios y críticas, el acto de Milei y el sable en Santa Fe dividió aguas en redes sociales

Este sábado la nota política fue el acto encabezado por el presidente Javier Milei en la ciudad santafesina de San Lorenzo, donde se cumplió con el traspaso del sable corvo de San Martin a Granaderos que dispuso por decreto el propio mandatario, pero el tema también tuvo su capítulo en redes sociales.

El traslado desde el Museo Histórico Nacional hacia el Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín” fue polémico, ya que eran muchos también los que sostenían que debía permanecer en el museo. Así muchos opositores dle traslado recordaban que los descendientes de Juan Manuel de Rosas lo habían donado "al Museo no a Granaderos", y cuestionaban que Milei fuera contra aquella premisa de quienes lo recibieron comolegado del general San Martín cuando partió hacia Francia, donde moriría años después.

Incluso un pequeño grupo de manifestantes protestó frente al Museo Histórico Nacional en contra del traslado del sable, argumentando que “como todo en este gobierno, es una metira que sea justo llevarlo a Granaderos”.

En un posteo en redes sociales, Marcelo Puella, presidente de FRENAP, expresó “una pieza histórica tratada como utilería de un capricho político: sacada del museo, judicializada y convertida en show. Es la imagen exacta de la realidad retorcida que vivimos hoy: un país en crisis profunda, gobernado como si todo fuera una performance”, objetando el acto y el traslado del sable.

Además, cuestionaron la forma en la que el Sable fue llevado hasta San Lorenzo, ya que se conocieron fotos en las que se podía ver granaderos a bordo de un auto ploteado de Mercado Libre.

Otros posteos fueron todavía más duros:

En tanto, otros mensajes se expresaron en favor de la decisión del presidente. Asi Kalina Ann, posteo en su cuenta de X “El sable está donde tiene que estar: en manos del legado de San Martín, recibiendo el respeto y protocolo que merece una pieza histórica que había sido condenada al olvido. Nadie hablaba del sable corvo de San Martín, gracias Milei”, junto a una foto de Cristina Kirchner sosteniendo la pieza histórica.

Martin Menem hizo lo propio expresando su alegría por el traslado del arma de la independencia: “Javier Milei se hizo presente y encabezó la entrega del Sable Corvo de San Martín a los Granaderos. Devolviendo el valor, el respeto y el honor a quienes representan lo mejor de nuestra historia. Seamos libres. Que lo demás no importa nada”, sostuvo el titular de Diputados.

