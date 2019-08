Entre optimista y cauteloso, Alberto celebra la recta final de campaña

por Rosario Ayerdi

Horas después del cierre de campaña, en el Frente de Todos se muestran cautos pero optimistas. Creen que lograron instalar el debate sobre la crisis y que quedó explícito que “las elecciones son entre dos proyectos antagónicos del manejo de la economía” y no entre “pasado y futuro”, tal como repite el Gobierno. También celebran que Alberto Fernández logró instalarse como líder político con los acuerdos con gobernadores e intendentes. Miran encuestas y repiten que, de cara a octubre, aún hay espacio para crecer. La expectativa está ahora puesta en superar el 40% de los votos.

El teléfono del candidato presidencial estuvo ayer más activo que nunca. Habló con su compañera de fórmula, Cristina Kirchner, con muchos de los candidatos que lideran las listas de legisladores nacionales de las distintas provincias, con intendentes del Conurbano y con el candidato a gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Repasaron números y las estrategias finales.

“Hubo muchas críticas al principio porque Alberto se sacaba fotos con dirigentes, pero fueron necesarias para construir la imagen de líder político”, detallan en el búnker de campaña de la calle México de Capital Federal. Desde el 18 de mayo, día en el que Cristina Kirchner adelantó las definiciones electorales y postuló a Fernández para la carrera presidencial para acompañarlo como candidata a vicepresidenta, el ex jefe de Gabinete se esforzó por borrar la imagen de que sería la senadora quien tome las decisiones políticas en caso de ganar la elección. Por eso buscó fotos con distintos dirigentes, algunos cuyo apoyo solo se hubiera logrado por su candidatura, como los gobernadores Sergio Uñac (San Juan), Gustavo Bordet (Entre Ríos) y el jefe provincial electo, Omar Perotti (Santa Fe).

El “modo candidato”, tal como lo describen en su equipo, comenzó días más tarde. Fernández cerró la campaña haciendo entre cuatro y cinco actos o recorridas por semana. A pesar de las críticas que recibió cuando mencionó que dejaría de pagar los intereses de las Leliq, en su entorno aseguran que fue ese el momento de la campaña en el que logró torcer la discusión y obligó al Gobierno a hablar de economía. “En esta elección se eligen dos modelos muy diferentes: el de los mercados o el de la gente. Logramos dejar en claro que Juntos por el Cambio gobernará para los mercados y nosotros para la gente”, evaluaron.

Media hora antes de que comenzara la veda electoral, Fernández escribió las últimas palabras en sus redes sociales. “Gracias por el cariño que me demostraron durante este primer tramo de la campaña. Quiero abrazarme con cada uno de ustedes y pedirles que me acompañen para que nunca más sea el miedo lo que nos mueva, sino el coraje de cambiar el presente. Este domingo votemos por todos”, escribió junto a una imagen de la boleta presidencial.

Cristina Kirchner emitió un mensaje más corto. “Este domingo votemos por el futuro de la Argentina. Votemos por todos”, escribió en la red social Twitter. Los mensajes anteriores tuvieron que ver con elogios a Kicillof, con quien compartió el cierre de campaña el jueves en Merlo. El candidato a gobernador aprovechó la veda del viernes para reunirse con su equipo de campaña en las oficinas porteñas de la calle Piedras. Habló por teléfono con distintos intendentes, a quienes agradeció el acompañamiento de las últimas semanas, y ya planificó algunas visitas para la campaña de la elección general.

Cristina viajó a Santa Cruz ayer por la noche. La candidata a vicepresidenta votará allí el domingo y regresará el lunes, por lo que no estará en el Complejo Cultural C, donde funcionará el búnker del día de la elección. Cerca de la senadora explican que no puede regresar el día de la elección para recibir los resultados con el candidato presidencial porque Aerolíneas Argentinas no tiene vuelos de regreso el domingo, ya que redujo su frecuencia.

Alberto y Cristina tienen la expectativa puesta en superar el 40% de los votos. Hay mucha cautela, pero algunos ya empiezan a deslizar que si superan este domingo ese porcentaje, la elección podría resolverse en primera vuelta.

Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Axel Kicillof evitaron las fotos. Quien ayer se mostró en público fue Matías Lammens: como presidente de San Lorenzo, presentó como refuerzos a los hermanos Romero. También estuvo en la foto Marcelo Tinelli, quien abandonó sus aspiraciones políticas y se mantuvo alejado de la campaña.