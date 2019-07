Entrevistado en CNN, Macri afirmó que la Argentina "no va a defaultear"

En una entrevista con el periodista Marcelo Longobardi para su programa de la cadena CNN en Español, el presidente Mauricio Macri se refirió a la vigente campaña presidencial y habló, entre otros temas, de las “chicanas” del kirchnerismo, de la “ventajita” de Sergio Massa y de los sindicatos. Además se refirió al apoyo de Donald Trump, al asunto de los migrantes venezolanos y a Hezbollah. En cuanto a su compañero de fórmula, el peronista Miguel Ángel Pichetto, Macri dijo que “tiene convicciones”.

En palabras del mandatario, en las próximas elecciones “está en juego confirmar el nivel de madurez que ha adquirido el pueblo argentino, el nivel de entendimiento del momento histórico, que va a marcar, creo yo, la década de mayor crecimiento de nuestra historia”. Además, se dice “sorprendido” por los logros de su mandato y lamentó que algunos sectores no “reconozcan” los avances de su gobierno.

“Hemos propiciado el diálogo como herramienta fundamental que este país había descartado, especialmente después de la década kirchnerista donde era sometimiento a bifes”, dijo. “El diálogo, el federalismo y la búsqueda de acuerdos”, dijo Macri al evaluar los logros de su gobierno. “Nos propusimos unos 10 acuerdos y conseguimos 2 o 3 en el Congreso que nos permitieron desarmar esa bomba que nos heredaron”.

Como ejemplo de ese “cambio”, Macri mencionó su acercamiento al senador Pichetto, “una persona que conocí en estos tres años y medio, y cuatro encuentros personales antes de invitarlo telefónicamente a este desafío”. “El señor Pichetto es un hombre genuino, expresa el 99% de lo que dice igual en público como en privado. Tiene convicciones, y yo se las vi ejercer en contra de su propio partido y del kirchnerismo. Eso vale muchísimo”.

En términos económicos, Macri aclaró en la entrevista que el país “no va a defaultear”. “Argentina tiene una deuda baja y hay países muchísimo más endeudados que nosotros y no van a defaultear”, aclaró. “La decisión que tiene que tomar Argentina es si vamos a seguir en ese camino, si nos vamos a comprometer a respetar la ley, y si reafirmamos eso en esta elección no vamos a tener problemas de financiamiento”. “Argentina necesita tener un presupuesto más sano, con menos impuestos, menos gastos, que administremos el dinero como los argentinos lo administran en su casa, cuidado en dinero”.

Fuertes críticas al sindicalismo opositor

El líder de Juntos por el Cambio apuntó contra el dirigente gremial de Camioneros Hugo Moyano, con quien mantuvo enfrentamientos durante los últimos años. "Hubo muchos años de como se profundizó el 'estafar al otro y apropiarme de su trabajo'. Cuando el señor Moyano cobra las cosas que cobra para su gremio, por izquierda, por derecha, lo que hace es dejar a mucha gente sin trabajo", sostuvo Macri.

Respecto a la situación conflictiva que tuvo su auge en los últimos días entre el líder de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, y el CEO de Mercado Libre, Marcos Galperín, por la intención de afiliar empleados de la fintech al gremio de bancarios, Macri dijo: “Ese señor Palazzo también es otro prepotente. Quiere avanzar sobre un sistema que desde la tecnología que le mejora la vida a la gente. Porque hoy hay gente que en estas plataformas digitales nuevas puede colocar su dinero, a intereses por día y pagar en forma electrónica, vamos todos rumbo a pagar en forma electrónica", dijo.

Otro nombre referente del sindicalismo que sobresalió en la charla fue el de Pablo Biró, secretario general del gremio de pilotos de líneas aéreas (ALPLA) y crítico de la política aerocomercial del Gobierno que dio impulso a las aerolíneas low cost. “En vez de darle vergüenza que el noventa y pico por ciento de los argentinos que aún todavía no vuela, a pesar de que ya voló medio millón de argentinos que no había volado con esta revolución de los aviones, el 90 por ciento de los argentinos no vuela con frecuencia. ¿Y por qué tiene que pagarle todos sus privilegios y todas sus ineficiencias que cuestan todos los meses miles de millones de pesos?", cuestionó.

Respecto a la situación de Aerolíneas Argentinas, dijo que "hoy le sigue costando a los argentinos que no vuelan más de 2 mil millones de pesos por mes. Y este señor no sólo no se pone a ayudar para que no pongamos los argentinos ese dinero que necesitamos para mejorar la educación, llevar más cloacas a gente que no las tiene, sino que además se opone al desarrollo de otras líneas aéreas" señaló Macri. Además, opinó que Biró debería "estar contento" porque si hay más aerolíneas, más pilotos van a volar y habrá más trabajo para mecánicos y personal más de a bordo. "Son gente que no entiende el cambio que ha tenido la Argentina, que exige que todos tiremos del carro en la misma dirección: eso es yo hago mi trabajo lo mejor posible para ayudarte a vos que tengas un mejor trabajo", explicó el jefe de Estado.

