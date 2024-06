El exsenador y exgobernador de Tucumán José Alperovich fue condenado a 16 años de prisión por el caso de abuso sexual contra una sobrina a la que contrató como asesora. La denuncia fue presentada a finales de 2019 y llegó a juicio en febrero de este año, en un proceso que destapó los tratos humillantes que el político peronista sometió a la víctima.

Los abusos sexuales por parte de Alperovich ocurrieron entre 2017 y 2018, pero no fue hasta que el repudio público que recibió el exgobernador a fines de abril de 2019 por trato irrespetuoso y lascivo que dispensó a una periodista que lo estaba entrevistando que la víctima decidió denunciarlo.

"Hubo un factor externo determinante en la renuncia de M.F.L (y posterior revelación y denuncia)", dijo la abogada Carolina Cymerman durante el alegato de la querella.

"A fines de abril de 2019, Alperovich estaba completamente desfachatado. Y esto coincide con un hecho de público conocimiento y de masivo rechazo, que fue el repudiable trato que el imputado le dispensó a la periodista Carolina Servetto en el marco de la entrevista que le hacía para La Gaceta Play, el 23 de abril de 2019", dijo la abogada.

La entrevista en cuestión por realizada por los periodistas de La Gaceta Carolina Servetto e Indalecio Sánchez cuando el senador era candidato a Gobernador por la lista "Hacemos Tucumán", luego de las internas que generaron la ruptura con Juan Manzur, quien lo echó mediante un decreto de su cargo de asesor del Poder Ejecutivo provincial.

Al comienzo de la emisión, ante la primera pregunta, Alperovich respondió que le gustaba mucho el lugar, y acotó: "Es muy lindo el lugar. Como esta chica que me encanta, es el perfil que a mí me gusta", entre sonrisas y buscando la complicidad de Servetto, a quien se la ve molesta e incómoda.

Hablando sobre su candidatura y la situación política de Tucumán, Alperovich volvió a comentar sobre la periodista, luego de decir que si ciertos dirigentes no dejaban de ser funcionarios de la provincia, él prefería no asumir. "Si no me voy a pasear más tiempo, a Miami con mis nietos, o la puedo mirar más tranquilo a esta preciosura", dijo.

Mientras el colega de Servetto se reía junto al senador, a la periodista se la notaba seria. En ese momento, eludió el comentario y le preguntó: "Por qué no vino antes (al programa)? Lo invitamos muchas veces". "No, fue una sola vez, no fueron muchas veces. No te sale ponerte en mala, ¿sabés?", le contestó Alperovich.

Al respecto, la periodista argumentó: "No es de mala, quiero saber por qué no vino". Fue tras esa pregunta que el senador fue más allá y la comparó con su mujer: "Pero fue una vez, no muchas veces. Siempre volvés para atrás, me haces acordar a mi señora vos", le dijo.

Tras la polémica generada por la entrevista, el ex gobernador habló sobre el tema este miércoles en el programa Vivo Tucumán, por la señal de Telefé. Si bien se disculpó, dejó en claro que no estaba al tanto de qué podría haberle molestado a la periodista.

"Es una gran chica, no sé qué es lo que le molestó. Pero si algo la molestó le pido disculpas de corazón", sostuvo y detalló que no comprendía por qué sus comentarios generaron repudio.

"Para MFL este episodio fue determinante porque fue tal la envergadura que tuvo (el rechazo) que ella pensó ‘¿y qué pasaría si supieran todo lo que yo viví, lo me pasó a mí?’ si esto llegó a este nivel, ¿qué queda para mí?’ Fue determinante porque le mostró la gravedad de todo lo que ella se había guardado", dijo la abogada.

Unos pocos meses después de la entrevista, la sobrina de Alperovich decidió presentar la denuncia por abuso sexual.

"Estoy aquí contra la opresión del silencio y por la necesidad de recuperar mi vida, de sanar llamando a las cosas como son, sin suavizarlas ni teñirlas, poniéndole al monstruo nombre y apellido. Cuando no le ponés nombre, no existe", dijo.

"El mío se llama José Jorge Alperovich, mi tío segundo y jefe, por quién fui violentada sexual, física y psicológicamente desde diciembre del 2017 hasta mayo de 2019. Durante un año y medio sufrí violaciones a mi integridad física y sexual. El avasallamiento fue demoledor. Tanto que ni siquiera pude ponerlo en palabras. Él oscilaba libre y cómodamente en los tres escenarios ante los que me posicionaba: el familiar, el laboral y el del horror de la intimidad que me forzaba a vivir con él".

Desde febrero de este año, el ex gobernador de Tucumán fue denunciado por nueve ataques sexuales ocurridos entre 2017 y 2018, tanto en Buenos Aires como en la provincia norteña contra su sobrina y ex asesora.

Según la denuncia, los primeros hechos ocurrieron en Buenos Aires a fines del 2017 poco después de que la víctima empezara a trabajar como asesora de Alperovich quien dos años más tarde compitió por la gobernación y perdió. En ese momento era senador y por ello muchas veces venía a Buenos Aires con quien era su asesora y presunta víctima, su sobrina.

Dos de los nueve hechos de abuso sexual, según la denuncia, ocurrieron en el departamento que Alperovich tiene en Puerto Madero pero los casos más graves ocurrieron en marzo del 2018 en la provincia de Tucumán.

En su alegato, la defensa de Alperovich intentó descalificar a la víctima, quien trabajó como asesora entre 2017 y 2018 para Alperovich y era una sobrina suya quien vivía en Tucumán pero también se trasladaba con aquel a la Capital Federal cuando debía presentarse en sesiones del Senado.

Incluso, invocó que la víctima utilizó las "mismas frases" que empleó la actriz Thelma Fardin en su denuncia por abuso sexual contra el actor Juan Darthes, quien recientemente fue condenado por el caso en Brasil.

