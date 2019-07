Estela de Carlotto: "Macri es una mala persona y no está capacitado para ser presidente"

Estela de Carlotto, defendió a Cristina Fernández de Kirchner en sus causas judiciales y aprovechó para denunciar que hay "presos políticos" como la dirigente social jujeña Milagro Sala. Además, apuntó contra el presidente Mauricio Macri por no haber recibido a los organismos de derechos humanos durante su gestión y lo acusó de ser una "mala persona".

En una entrevista que brindó en LNE, el programa del periodista Luis Novaresio en A24, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, expresó su preocupación por el "mal momento" que vive el país y lamentó la postura de Cambiemos en torno a los derechos humanos: "Cuando en actual Presidente, en su campaña, dijo que éramos un curro ya hubo una señal negativa. No era extraño porque nunca nos había recibido siendo jefe de Gobierno porteño".

"La palabra 'curro' es muy insultante, muy ofensiva y uno presagia lo que se viene: no nos quiere y lo demostró y lo sigue demostrando. Pero no solo a las Abuelas, los organismos de derechos humanos, es al pueblo, a los pobres. Hay un desamparo total a la sociedad", sostuvo la dirigente de DDHH.

Sobre las causas judiciales que enfrenta la expresidenta, resaltó que "no hay nada demostrado" y alertó: "Le han quitado todo, le han enfermado la hija, porque la chica esta muy mal. Esta acorralada porque la citan. Yo la acompañé (al juicio) y estar ahí da miedo, sabemos que esa justicia no es tal, se juega con el destino de las personas".

Carlotto también defendió el patrimonio del ex matrimonio presidencial: "Ya cuando asumieron tenían mucho dinero, sabían comprar bien, invertir bien y tenían mucho dinero. Si tuvieron más, sobre todo cuando vivía Néstor, era un buen negociante. De los hoteles no hay nada probado, no le encuentran nada. Hay un pueblo que la quiere mucho, yo creo que es una mujer honesta".

Estela de Carlotto criticó a Mauricio Macri: "Ni hablar bien puede, sirve para globitos y zapateo para el escenario"

"Hay presos políticos: primero Milagro Sala que está perseguida. Yo fui a ver su obra y es fantástico lo que hizo esa mujer. Y porque sacaba bolsos de plata.. pero pagaba. Hay algo que es diabólico. Primero hay que demostrar", agregó.

Consultada por Macri, Carlotto lo definió como "una mala persona" y aseguró que "no está capacitado no tiene que estar en ese lugar de presidente. No ve al otro, al que más necesita, no es buena persona y por eso el Gobierno no es bueno. De humanidad no tiene nada pero es una persona".

DR/FeL