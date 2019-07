Eugenio Zaffaroni: "No pienso integrar ningún gobierno, no se me pasó por la cabeza"

Eugenio Raúl Zaffaroni, exministro de la Corte Suprema de Justicia durante el kirchnerismo, habló sobre la situación actual de la justicia argentina y fue crítico de cómo se plantea el panorama político en esos términos. Se refirió al gobierno como “torpe”, y pese a que señaló que la campaña electoral le resulta interesante, desestimó toda posibilidad de ocupar algún cargo político en un próximo gobierno.

El magistrado habló además de la situación judicial: en diálogo con El Destape Radio, señaló que “hay una interferencia política en la Justicia”. “Se están violando principios elementales. No se puede manejar la prisión preventiva como extorsión. Esta situación en la Justicia nunca pasó en etapas democráticas", argumentó respecto de la gestión de Mauricio Macri.

El actual juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, además, descartó la posibilidad de integrar un eventual próximo Gobierno y dijo que está enfocado en su mandato en la Corte. “No pienso integrar ningún gobierno, no se me pasó por la cabeza. Estoy bien donde estoy y creo que hay personas muy capaces", dijo.

Zaffaroni también opinó sobre el caso del camarista federal Alejandro Slokar, parte de la sala que interviene en todas las apelaciones vinculadas a la causa que tramita en Dolores el juez Alejo Ramos Padilla y que fue recusado por Elisa Carrió: "Esto de recusar jueces como Slokar en base a denuncias previas es una forma pragmática de sacarse de encima a jueces antipáticos”, sostuvo

Y agregó: “Me parece que la medida contra Slokar no apunta directamente contra él sino que apuntan a sacar a Ramos Padilla”. Puntualmente sobre la causa de espionaje ilegal, consideró que "no le llama la atención". "Se pone de relieve algo de la justicia que nunca había funcionado, donde se mezclan agentes. Se desbandó el servicio de inteligencia y fueron pasando estas cosas porque no se la controló políticamente", aclaró.

En ese marco, el funcionario judicial retirado consideró que el Gobierno de Cambiemos "se caracteriza por su torpeza". "Son brutos, no hay nada que hacerle. Las presiones a jueces siempre existieron, pero se hacían de otra forma, se llamaba por teléfono, se manda a un asesor para que lo reciba, pero no la grosería de mandarle dos policías a amenazar a un juez", criticó.

Respecto a la gestión actual, además, dijo que "manejan los medios". "Tienen un monopolio de medios, le llenan la cabeza a la gente. La única realidad es la verdad, y llega cuando no alcanza la plata a fin de mes". En ese momento, fue retrucado por el periodista Ariel Lijalad: “Te van a decir peronista”. Y el contestó: “Soy peronista. Lo fui toda la vida, no es nada nuevo”.

A.G./F.F.