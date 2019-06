Un camarista federal advirtió que Carrió quiere impedir que avance el caso D'Alessio

por Mariano Confalonieri

El camarista federal Alejandro Slokar advirtió, en diálogo con PERFIL, que la diputada Elisa Carrió quiere parar la investigación del caso D’Alessio y consideró que por eso ella lo recusó. Slokar es juez de Casación y es parte de la sala que interviene en todas las apelaciones vinculadas a la causa que tramita en Dolores y que tiene al frente a Alejo Ramos Padilla.

Carrió lo recusó por “temor de parcialidad”. Aceptaron su pedido a fin de esta semana. La diputada, aliada de Cambiemos, lo consiguió con una vieja denuncia (tiene tres años) que había hecho contra el camarista en el Consejo de la Magistratura.

La acusación contra Slokar era por otro caso: una demora en la resolución de un incidente relacionado al enriquecimiento ilícito de José López. “Un consejero oficialista reflotó una denuncia de hace tres años que iba camino al archivo, con total inacción. Pero, curiosamente, en la mañana de ayer (por el viernes) fue desestimada por no haberse verificado ninguna irregularidad por los integrantes técnicos, muy a pesar de los representantes del gobierno”, advirtió el juez en diálogo con PERFIL.

“Lo que se que quiere eliminar es la función de frenos y contrapesos de los jueces naturales. En este expediente la tentativa de fórum shopping está planteada desde el primer día, con la pretensión de apartar al juez de la causa”, explicó el camarista federal. Para Slokar, existe una relación directa entre los reiterados intentos de apartar a Ramos Padilla del caso D’Alessio y la recusación en su contra que hizo la diputada.

La líder de Justicia Legítima advirtió que "pueden correr a Ramos Padilla"

"Carrio alegó temor de parcialidad, cuando no llevó adelante ninguna presentación en el juzgado de Dolores, ni manifestó posición alguna sobre la cuestión de competencia”, sostuvo. Y lo graficó: “En suma, parece existir una conexión subterránea con los intereses de los otros imputados (agentes de inteligencia, comisarios, hombres de prensa, funcionarios) de espionaje legal y extorsiones”. Para el camarista, el objetivo último es correr a Ramos Padilla y luego paralizar la investigación. También, cuestionó la rebeldía de Stornelli.

"No se trata de cualquier imputado: es un magistrado integrante del Ministerio Publico, y ello es lo mas significativo, porque me preocupa la posición institucional del Ministerio Público Fiscal. El como imputado, y así también como todo el resto, cuentan con todos los derechos garantizados para hacer valer sus tácticas y mejorara su situación procesal. Lo que me parece bochornoso es la actuación inidónea, o la falta de actuacion, de la Procuración General", concluyó.

MC