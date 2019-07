Eufórico, Mauricio Macri reúne a su Gabinete tras el acuerdo con la UE

El presidente Mauricio Macri retoma hoy lunes 1 de julio su agenda nacional con un itinerario de reuniones en la Casa Rosada, luego de participar de la Cumbre del G20 en Osaka, Japón, tras haber recibido un premio de la FIFA en la ciudad suiza de Zúrich, y con la reciente novedad del cierre del acuerdo UE-Mercosur, que le dio impulso y optimismo en su carrera hacia octubre.

A las 10:30, Macri encabeza una reunión con su Gabinete Nacional, mientras que a las 15:30 mantendrá un encuentro de seguimiento del Sistema de medios.

Durante su viaje de la semana pasada, el Presidente visitó el domingo 30 de junio la sede central de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), ubicada en la ciudad suiza de Zúrich, donde recibió un premio por parte de las autoridades de la institución. Macri, que estuvo varios años al mando del Club Boca Juniors, fue reconocido con el galardón "Living Football" por su impulso a los valores de este deporte.

El jefe de Estado argentino recibió la distinción de manos del titular del organismo, Gianni Infantino, en un acto del que participó también el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), Alejandro Domínguez.

El mandatario argentino hizo una escala en el país europeo luego de su viaje a Japón, donde participó de la Cumbre del G20 en Osaka. Allí mantuvo además un encuentro bilateral con el primer ministro Shinzo Abe, en el que le manifestó su agradecimiento por la apertura de productos argentinos al mercado japonés, sobre todo la carne vacuna y de cordero de la Patagonia, y agregó que también le interesaría abrir el mercado para arándanos y cerezas.

En los últimos días, además, desde el entorno del mandatario lo notaron “eufórico”. Su buen ánimo, pese a que las últimas encuestas electorales lo muestran en una paridad con su principal opositor Alberto Fernández, se debe en gran parte a la tranquilidad y la calma del dólar de las últimas ocho semanas.

A esta “euforia”, se le sumó además la celebración por lo que él mismo consideró “un hito”: la firma en Bruselas del acuerdo Unión Europea-Mercosur. "Nos marca una hoja de ruta para que podamos profundizar estos cambios que iniciamos hace tres años y medio", dijo sobre el flamante acuerdo.

En tanto, según consignó Clarín, el jefe de Estado ya estaría planeando, gracias a este optimismo, cómo serán sus primeros 100 días de gobierno en caso de resultar reelecto y analizaría la creación de un "centro de gestión" para controlar los Ministerios.

Con ese fin, se encontraría cercano dos ex integrantes de su gabinete y a un hombre cercano a Marcos Peña. En el primer caso se trataría del ex vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, y el ex ministro de Producción, Francisco “Pancho” Cabrera, y en el segundo, de Andrés Ibarra, número dos del jefe de Gabinete.

