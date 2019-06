La Cumbre del G20 se abrió oficialmente este viernes en la ciudad japonesa de Osaka con la guerra comercial como telón de fondo antes de una esperada reunión bilateral entre el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo chino Xi Jinping.

Tras criticar duramente a algunos de sus socios comerciales, Trump rebajó este viernes el tono, en una cumbre en la que también se abordará el cambio climático, la crisis en Irán o las negociaciones comerciales entre la Unión Europea y el Mercosur.

El gobierno chino advirtió este viernes en la cumbre del G20 en Osaka (Japón) que el proteccionismo y las "técnicas de acoso" están amenazando el orden mundial. "Todos los líderes en la reunión [del presidente Xi Jinping y tres líderes africanos] recalcaron que el unilateralismo, el proteccionismo y el acoso están aumentando y suponen una amenaza severa para la globalización económica y el orden internacional", dijo a la prensa un responsable del ministerio chino de Exteriores, Dai Bing.

El presidente chino Xi Jinping se reunió este viernes en la ciudad japonesa con tres presidentes africanos en el marco de la cumbre del G20 de países desarrollados y emergentes. En la reunión participaron el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, el egipcio Abdel Fatah al Sisi y el senegalés Macky Sall.

Antes de llegar a Japón, Trump dijo a la prensa que la economía china se está yendo abajo" y por eso "quieren un trato". Las dos principales economía mundiales se han impuesto mutuamente aranceles en los últimos meses, en el caso de Washington de hasta 200.000 millones de dólares en importaciones chinas, y ahora Trump amenaza con aumentarlos.

"China es el mayor competidor de EEUU, y ahora mismo Pekín quiere alcanzar un acuerdo. Soy yo quien ahora lleva las negociaciones. O cerramos un gran acuerdo con China o no vamos a firmar ninguno en absoluto", dijo en rueda de prensa. No obstante, recordó en una entrevista con Fox Business que Washington todavía no impuso aranceles por valor de 325.000 millones de dólares, si bien está listo para introducirlos.

"La gente no quiere que se impongan aranceles a los productos chinos, dado que los ingresos aduaneros no compensarán los daños que tal medida podría causar a la economía estadounidense", opina Tu Xinjuan, director del Instituto de Estudios de la Organización Mundial del Comercio de la Universidad de Economía y Comercio Internacionales de China.

Xi, según medios de comunicación, no tendrá una postura agresiva sino, por el contrario, enfatizará su visión acerca de la relación óptima entre ambos países y la ayuda que puede darle Pekín en casos que preocupan a Washington, como Irán y Corea del Norte. El presidente chino hablará de la reciente visita a Pyongyang, donde Kim Jong-un ratificó su compromiso con la desnuclearización.

Trump destaca sus "muy buenas relaciones" con Putin



La relación entre ambos líderes está marcada por las acusaciones de presunta injerencia rusa en las elecciones estadounidenses de 2016 que llevaron a Trump al poder. "Es un gran honor estar con el presidente Putin", dijo el mandatario estadounidense, que se reunió en Osaka con su homólogo ruso por última vez en julio del año pasado en Helsinki (Finlandia). "Tenemos muy, muy buenas relaciones", dijo Trump.

"No interfieras en las elecciones", le dijo Trump en tono de broma. "Tenemos una muy muy buena relación. Muchas cosas muy positivas van a salir de esta relación", aseguró. El presidente estadounidense señaló que ambos hablarían sobre comercio, "algo de desarme" y proteccionismo. Por su parte, Putin dijo que su reunión con Trump será una buena oportunidad para continuar el diálogo.

