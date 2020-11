Eugenio Zaffaroni: "Los medios concentrados son el totalitarismo actual”

El ex ministro de la Corte Suprema Eugenio Raúl Zaffaroni, elogió la candidatura del fiscal Daniel Rafecas al cargo de Procurador General pero a la vez señaló que “No se ha tocado nada del poder del lawfare en este año, el poder de los medios está intacto y la estructura de la justicia está vigente y los medios concentrados son el partido único en la región, son el totalitarismo actual”.

El ex juez del Máximo Tribunal, en declaraciones a El Destape Radio, analizó la propuesta del comité de juristas: "Hay una contradicción en el consejo consultivo entre subir el número de mujeres y no subir el número de miembros, No puede ser que tres jueces de la corte decidan todo y es indispensable aumentar el número de miembros de la Corte. La Corte firma 11.000 sentencias por año, eso es ficción. En cuanto a servicio no funciona, es una fábrica de firmas".

El juez de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos agregó: "Lo del tribunal intermedio es muy opinable. Lo que corresponde con Jujuy es la intervención federal por lo menos al poder judicial de la provincia. La constitución no dice que se necesiten dos tercios para elegir al procurador. Puede ser por mayoría simple o dos tercios. Es indistinto y cuidado con crear un monstruo institucional con el procurador de por vida con el sistema de acusación".