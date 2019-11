Evo Morales aseguró que el litio es un factor determinante para entender el golpe de Estado

Evo Morales aseguró que el litio jugó un rol clave en la disputa de poder en Bolivia. El país andino cuenta con una de las mayores reservas mundiales de este mineral estratégico, utilizado en fabricación de baterías y autos eléctricos.

El expresidente boliviano le concedió una entrevista a Rafael Correa, ex presidente de Ecuador, para la cadena RT, enla que el boliviano indicó que hubo dos grandes causantes que derivaron en el golpe de Estado.

"En Bolivia podríamos definir el precio del litio en el mundo", aseguró Morales

"En Bolivia podríamos definir el precio del litio en el mundo", aseveró Morales, quien luego completó: "Me he dado cuenta de que algunos países industrializados, no quieren competencia". También aseguró que el tener un plan de gobierno basado en el socialismo "da un mensaje a otros pueblos que buscan soluciones".

El otro factor que destacó Evo Morales como determinante para comprender el fenómeno que ocurre en el país andino es la lucha de clases. "No les molesta que sea indio, les molesta no tener el poder por primera vez en mucho tiempo", afirmó el ex presidente de Bolivia.

Además, el exmandatario aseguró que en el ámbito religioso también se libró la denominada lucha de clases."Usaron la oración para hacer odiar, la Biblia contra la familia", indicó Morales, que, como católico, se sintió "un poco decepcionado" al comprobar que sus detractores "usaron a Jesucristo para discriminar".

Para Evo Morales, una senadora de su partido es la presidenta legítima de Bolivia

Por otra parte, Morales se despachó contra la Organización de los Estados Americanos (OEA) asegurando que el informe que el organismo presentó sobre las elecciones "en ningún momento habló de fraude electoral" sino de irregularidades, aclarando que el MAS salió como primera fuerza.

El ex mandatario recordó que en su diálogo con la OEA pidió una modificación del informe preliminar que le presentaron, dado que si se publicaba "iban a incendiar Bolivia y lograr que haya muertos".

Morales: "El informe de la OEA en ningún momento habló de fraude".

Sobre el incidente que sufrió mientras viajaba en helicóptero el 4 de noviembre, Morales lo catalogó de atentado contra su vida:"Viaje con tormentas, ventarrones y lluvias fuertes, pero esto me sorprendió". El mandatario apuntó contra Jorge Terceros, comandante de la Fuerza Aérea Boliviana, y aseguró que "cambió mucho en los últimos días" de su gestión.

AA CP