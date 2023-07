"Excursión de pesca": Milei se quejó del fiscal que investiga la venta de candidaturas

La trama judicial detrás de las denuncias por supuesta venta de candidaturas en La Libertad Avanza sumó nuevos capítulos este martes. Es que Javier Milei, líder del espacio, le mandó una carta al procurador general interino, Eduardo Casal, con duras críticas al fiscal federal Ramiro González, que inició de oficio la investigación preliminar ante las denuncias públicas contra la cúpula del espacio libertario.

El escrito data del pasado viernes 7 de julio, cuando ya rodaba la investigación en la Fiscalía con competencia electoral. Allí, Milei sindicó la investigación de González en el marco de "posibles maniobras que podrían significar un dispendio jurisdiccional, una ilegítima intromisión en un proceso eleccionario y la posible actuación" por fuera de la ley.

Con ese argumento, el economista le pidió al jefe de los fiscales que verifique si González "cumplió los lineamientos trazados por resolución en la investigación preliminar 'pública'". El petitorio siguió: "Le vengo a solicitar se realice un amplio relevamiento interno a fin de determinar la cantidad de investigaciones preliminares iniciadas por los Sres. Fiscales de Primera Instancia".

En la carta, Milei tomó el argumento utilizado por el fiscal en el primer llamado a declaraciones testimoniales, cuando expresó que las denuncias públicas implicarían "gravedad institucional". Al hacerlo, el libertario sostuvo que "la real 'gravedad institucional' es la ilegítima intromisión del Dr. Ramiro González en el proceso eleccionario mediante la apertura de una investigación preliminar que no es otra cosa que una 'incursión de pesca'". Expresó que el objetivo es "menoscabar mi imagen, la de mis colaboradores y de la Alianza La Libertad Avanza".

Ramiro Gonzalez.

"Llama poderosamente la atención de quien suscribe el inicio de la investigación sin fundamento alguno y apenas un mes antes de realizarse la elección", escribió el diputado nacional. Y completó: "Permitir la utilización de 'investigaciones preliminares' bajo cualquier otro fin que no sean aquellos establecidos en la ley de creación del Ministerio Público Fiscal perjudica la división de poderes, afecta la democracia y, fundamentalmente, la confianza de la gente en el Poder Judicial y en la libre elección".

Fuentes judiciales indicaron a PERFIL que a pesar de que Casal es el jefe general de los fiscales, no se puede meter en la investigación del fiscal. Por el contrario, agregaron que si existe una queja, el libertario debería recurrir a la Fiscalía de Cámara, donde están los "superiores inmediatos" de González. De todos modos, es posible que la Procuración le gire la presentación al fiscal que inició la investigación de oficio.

La investigación sigue: declararon dos testigos

Pese a la queja, la investigación sigue. La legisladora porteña Rebeca Fleitas y la ex militante juvenil de La Libertad Avanza, Mila Zurbriggen, se presentaron hoy en Comodoro Py. El ausente fue el empresario Juan Carlos Blumberg, a quien no le llegó la citación.

La primera en declarar fue Fleitas, que asumió en 2021, tras las elecciones de medio término en las que el partido de Milei obtuvo su primer triunfo.

Rebeca Fleitas en Comodoro Py.

La legisladora fue convocada a partir de que dijera en una entrevista en el programa Dia L por YouTube que al asumir "me pidieron todos los contratos, me habían designado a todo el personal del despacho, yo no podía elegir ni al parlamentario ni al secretario administrativo". El apuntado fue Nicolás Emma, presidente del partido libertario.

A partir de eso, Fleitas ratificó en la testimonial que "lo que mencioné fue siempre en el contexto del Partido Libertario", y desligó así a La Libertad Avanza y al propio Milei. Aclaró ante el representante del Ministerio Público que el partido que integraba, con el que rompió en febrero de 2022, "formó parte (del armado de Milei) desde la militancia pero no desde lo legal". Y ratificó: "Las autoridades del partido libertario nada tienen que ver con La Libertad Avanza".

Según supo PERFIL, Fleitas contó que rompió con ese espacio a partir de los pedidos para que entregue los contratos. "Ellos me manifestaron la intención que tenían de designarme todo el personal de despacho, que s una potestad de los legisladores, con lo cual yo no estuve de acuerdo (...) Yo quería contratar a la gente necesaria y la más capacitada. Los que me requirieron los contratos fueron las autoridades de la Junta Promotora del Partido Libertario presidida por Nicolás Emma. Incluso me pasaron un listado de nombres para designar".

Otra testigo y un faltazo

Después fue el turno de la ex militante Mila Zurbriggen, que contó que trabajó con el armador Carlos Kikuchi y ratificó sus declaraciones públicas: dijo que escuchó que en espacio se comercializaban las candidaturas. Algo similar había declarado el viernes el ex armador Carlos Maslatón.

En febrero pasado, Zurbriggen dijo en una entrevista en Modo Fontevecchia que "vimos mucha gente puesta a dedo y cuando uno se pregunta, supuestamente, es por aporte económico, pero esos aportes no llegan a los militantes". "Hablé también, de favores sexuales y mujeres que se exhiben con poca ropa puestas en cargos para los que no son idóneas. No soy feminista, pero son cosas que nos indignan a todos y no tienen que pasar", había dicho. De acuerdo a lo que pudo saber este medio se habría explayado en esa línea durante su testimonial.

El que no se presentó a declarar este martes en los tribunales de Retiro fue Blumberg, cuyas acusaciones contra el partido de Milei motivaron, en buena parte, la apertura del proceso de investigación preliminar en la Fiscalía a con competencia electoral. En declaraciones a PERFIL y otros medios había dicho que "un día me viene a ver uno de la CGT de Vicente López y me cuenta que andaban pidiendo plata para los cargos": hasta 50 mil dólares por una candidatura a concejal, había dicho.

En el quinto piso de Comodoro Py lo esperaban para las 12 del mediodía, pero nunca llegó.

Ante una consulta de PERFIL dijo que se enteró por los medios de la citación, pero que nunca le llegó una notificación formal a su domicilio. Por eso, junto a sus abogados Raúl Casal y Guillermo Tiscornia firmó un escrito enviado al fiscal González en el que expresó que su intención es estar a derecho y "en pos de colaborar" con la investigación ofreció su domicilio procesall. "Manifiesto mi total disposición para los fines procesales que se sirva ordenar", indicó.

Según supo este medio, volverá a ser convocado. La fecha todavía no estaba definida al cierre de esta nota, de acuerdo a lo que dijeron fuentes judiciales.

