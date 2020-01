Fabiola Yáñez tiene un plan para la niñez que quiere implementar a nivel nacional

Es actriz y periodista. Conoció a Alberto Fernández en 2013 y desde allí se convirtió en su pareja. Hoy le toca ser la primera dama y busca tener un rol que vaya más allá de lo protocolar. Fabiola Yáñez, de ella se trata, brindó hoy una entrevista a Radio 10 en la que se refirió a una iniciativa de inclusión social que nació en San Juan y que ella quiere promover a nivel nacional: "Mis primeros 1000 días".

La propia Yáñez lo describió de la siguiente forma: "Es un plan que estoy tratando de que se realice a nivel nacional. Se está llevando a cabo en San Juan y Merces (provincia de Buenos Aires). Consiste en acompañar a la madre, desde el momento en que supo que está embarazada hasta el día mil, que es cuando el chico cumple aproximadamente dos años. Tiene que ver con la nutrición, la buena nutrición de la madre, el acompañamiento todos los controles ginecológicos, obstetricios y hasta odontológicos (porque una madre cuando queda embarazada empieza a perder calcio)".

Además, añadió que lo que se busca es que "el niño tenga los niveles de nutrición que necesita desde que está en la panza y que la madre tenga la contención necesaria".

Fabiola Yáñez participó de una actividad solidaria junto a un intendente macrista

La pareja del Presidente estuvo en diciembre tanto en la provincia cuyana como en la localidad bonaerense donde funciona el programa para interiorizarse acerca del mismo.

Por otra parte, también en la entrevista radial, Yáñez se refirió, con cierta molestia, a los fakes que utilizan su nombre en redes sociales. Y planteó: "Hay cuentas falsas poniendo palabras en mi boca y han hablado por mí. Es algo que me ha hecho sentir muy mal. Yo no soy una persona combativa, detesto todo tipo de violencia, jamás me manifestaría en esos términos, yo no hablo así y creo que el respeto es lo más importante".

En ese sentido, la primera dama sostuvo también: "Muchas veces trato de creer que son trolls del macrismo, porque no puedo creer que sean personas reales. No puedo creer tanto resentimiento, odio y violencia".

"La grieta puede servir para ganar una elección pero va en detrimiento del desarrollo del país", indicó Yáñez.

JPA / DS