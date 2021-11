Facundo Manes sale de la Provincia, se nacionaliza y suma kilómetros en el interior

A pesar de que es candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, Facundo Manes empieza a sumar cada vez más kilómetros por el interior del país. El proyecto presidencial es una aspiración que no oculta el neurocientífico, que decidió no esperar a que se termine la elección para empezar a recorrer provincias junto a candidatos de Juntos por el Cambio. Este miércoles viajó a Misiones y Corrientes y la semana próxima prepara un desembarco a Formosa y Chaco.

De esta manera, Manes se suma a la liga de dirigentes nacionales de la alianza opositora que están acompañando a candidatos de diferentes provincias, como Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y Mauricio Macri, en el PRO; Gerardo Morales, Alfredo Cornejo y Martín Lousteau, en la UCR; y Elisa Carrió o Maximiliano Ferraro, en la Coalición Cívica.

Manes junto a Martín Arjol, el radical que ganó las PASO en Misiones.

“Es que en realidad Facundo por su discurso y conocimiento es un dirigente nacional, y de las 24 provincias nos piden que vaya a apoyar”, explican cerca del neurocientífico. Y agregan: “La verdad es que tiene tanta o más popularidad en el interior que en Ciudad o Provincia”.

El viernes, Manes arrancó las recorridas en Santa Fe, donde fue a apoyar a Carolina Losada y Dionisio Scarpin como candidatos a senadores y Mario Barletta como diputado. Estuvo en la ciudad capital y en Reconquista, donde incluso se mostró junto a Gabriel Batistuta.

“Aceptó algunas invitaciones puntuales, porque no pudo con todas. Pero poner de pie al radicalismo y aliados no solo una tarea para la provincia de Buenos Aires, sino también para muchas otras”, expresan en el entorno de Manes para justificar que no se concentre solamente en la campaña bonaerense, donde va tercero en la lista de Juntos. Esta semana volvió a mostrarse junto a Diego Santilli y compartirán el cierre en La Plata la semana próxima.

A Misiones llegó para apoyar a Martín Arjol y Florencia Klipauka, candidatos que lideran la lista de Juntos por el Cambio, fuerza que ganó las PASO en la provincia entre las cinco listas que competían.

“Es hora de ver cómo nos involucramos todos. Va a ser duro. No hay que mentirle a la gente. Hay que reconstruir un país y eso no se logra con una ley o un parche, hay que hacer cambios importantes”, reflexionó Manes en diálogo con los medios locales.

También se refirió a sus diferencias con el PRO y el gobierno de Macri. “Fui muy crítico del rol del radicalismo en el Cambiemos y de Cambiemos. Por eso, en Buenos Aires hicimos las PASO. Y gracias a eso pudimos tener una coalición más amplia, que llegaba a sectores que nunca habían votado a Cambiemos o a JxC y ganar”, argumentó el candidato radical.

Por la noche, la recorrida continuó en Corrientes junto al gobernador, Gustavo Valdés, con quien estuvo también en Misiones. Allí, encabezaron un acto junto a los candidatos a senadores y diputados en el club San Martín de la capital provincial. Es otra provincia donde ganó JxC y aspiran a repetir el resultado el 14 de noviembre.

El lunes, por último, tiene previsto apoyar en Formosa y Chaco a las listas que encabezan Fernando Carbajal y Juan Carlos Polini, respectivamente.

