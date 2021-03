Federico Pinedo: "No entiendo por qué se incluyó a Cristina y a Kicillof en la causa dólar futuro"

Federico Pinedo, el abogado y referente de Juntos por el Cambio, habló este jueves 11 de marzo sobre la causa del dólar futuro, siendo él uno de los denunciantes de la causa, y sostuvo que es un tema “que tiene que resolver la Justicia”. Además, confesó que se aplicaría “cualquier vacuna” y detalló con qué integrante del PRO habla más.

“Los señores que compraron dólar futuro se llevaron el 10% de toda la moneda de los argentinos, pero cada uno puede opinar lo que quiera”, destacó Pinedo en "Ahora Dicen", en Futurock.fm. A su vez, ante la consulta de si todavía cree que hubo un delito, el exsenador nacional respondió que "es un tema que tiene que resolver la Justicia".

Ahora bien, cuestionó la inclusión de Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof dentro de la denuncia: “Lo que no entiendo y que además no estaba en la denuncia es la participación de la vicepresidenta y el gobernador de Buenos Aires. La denuncia era contra el presidente del Banco Central (en su momento, Alejandro Vanoli)”. En esa línea, explicó que luego “los jueces siguieron un camino que no sé cuál era” y que el objetivo principal de la oposición “era el de evitar un daño infinito a la Argentina”.

Sobre la declaración testimonial de Cristina ante la Cámara Federal de Casación Penal, afirmó que “es legítimo que haga su defensa”, pero no quiso opinar mucho sobre esto dado que es “un tema de la Justicia”.

En otro tramo, el ex presidente provisional del Senado de la Nación recalcó que se aplicaría las dosis de cualquier vacuna que esté aprobada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) cuando le toque.

Por otro lado, en relación a las declaraciones de Mauricio Macri sobre la represión de la movilización en Formosa de hace unos días, el periodista Nicolás Fiorentino trazó un paralelismo entre ese episodio y las represiones en la reforma provisional y en la marcha de Santiago Maldonado durante la gestión del Gobierno anterior.

En ese sentido, Pinedo expresó que la comparación no era correcta, dado que "en Formosa hay un gobernante que le priva a la gente los derechos básicos de la democracia a las personas". Si bien sostuvo que le parece mal la agresión hacia los policías, indicó que “se pueden limitar los derechos durante un corto tiempo y de una manera proporcional al bien público, pero no se puede meter a la gente 20 días en un cuarto”. “Eso es una locura, no pasó en ningún lugar del planeta”, aseveró.

“Por ejemplo, los organismos de defensa de los derechos humanos de las Naciones Unidas plantearon su preocupación por la situación de Formosa. En cambio, en el caso de la reforma provisional, había un grupo armado con la voluntad de interrumpir el funcionamiento de las instituciones (el Congreso de la Nación) y que agredió de una manera hiper violenta a grupo muy chicos de fuerzas de seguridad durante horas. Entonces la respuesta para terminar con eso, porque podría haber terminado con muertes de policías sin ningún justificativo, era la famosa proporcionalidad de la que hablo”, precisó el referente de Juntos por el Cambio.

Luego, en referencia a su relación con los integrantes del PRO indicó que habla más con Macri, Larreta y Bullrich. “Vidal está como retirada del día a día", aseguró.

En lo que respecta al nuevo índice de inflación que se dará a conocer hoy, detalló que “la inflación es una tragedia; el aumento de los precios siempre le gana al aumento de los salarios”. A su vez, subrayó que “el principal objetivo de un Gobierno en esta circunstancia debería ser terminar con la inflación”. “Nosotros no terminamos con la inflación porque hicimos un proceso gradualista que iba a demorar mas tiempo, pero el Gobierno actual definitivamente no ve la inflación como un tema al que hay que terminar, más bien se financian con emisión de billetes”, apuntó.

Sin embargo, algo muy positivo que destacó es que en la actualidad "no hay falsificación de los índices” y que “el INDEC está funcionando bien y eso es importante". Al finalizar apostó que “el índice de este mes debe andar alrededor de 3,5%”.

