Federico Pinedo destacó el "silencio patriótico" de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal

El ex presidente provisional del Senado Federico Pinedo destacó este jueves 14 de mayo que tanto el ex mandatario Mauricio Macri como la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal "han optado por tener un silencio patriótico" frente a la "situación desesperante" que enfrenta el país por la pandemia de coronavirus y sus consecuencias en la economía.



"Han optado por tener un silencio patriótico y no participar de las peleas diarias, porque lo que menos necesitamos es confrontación de los dirigentes responsables por temas partidistas o personales", sostuvo el dirigente del PRO.



En diálogo con Radio Rivadavia, el ex legislador nacional afirmó que tanto Macri como Vidal son "figuras políticas que están muy preocupadas por la situación de angustia" que se registra ante la "necesidad de preservar la salud, la falta de trabajo y la inflación". Asimismo, Pinedo lamentó que el Gobierno del Frente de Todos "cada tanto va por la línea del ataque" contra la oposición.

Días pasados, el ex candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Angel Pichetto, en una entrevista con PERFIL había manifestado: "Me llama mucho la atención los comentarios despectivos que hay respecto a que los opositores tienen que quedarse callados y no deben hablar. Me parece ridículo y no hace al sistema democrático".



Pichetto arma su propio partido y elogia a Macri: "Ha tenido una actitud razonable"

En una de sus últimas apariciones públicas, el presidente Alberto Fernández, cuestionó este martes 12 de mayo a la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal por el estado del sistema de salud en la provincia de Buenos Aires durante sus cuatro años de gestión, y desde el espacio Juntos por el Cambio salieron a responderle. El mandatario también recibió duras críticas de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, del titular de la UCR, Alfredo Cornejo, del dirigente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, del jefe del interbloque de Diputados, Mario Negri, y del peronista Miguel Pichetto, quienes participaron de una charla virtual abierta organizada por la Fundación Magis. Pero la exgobernadora, Maria Eugenia Vidal, quien realizó este jueves 14 una recorrida por Lanús, se mantiene en silencio, al menos hasta ahora.