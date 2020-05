Fernández sobre la liberación de presos: "Si un juez hizo algo indebido, deberá explicarlo"

El presidente Alberto Fernández se refirió este lunes a la polémica desatada por la excarcelación de presos en medio de la pandemia por el coronavirus y advirtió que es una cuestión "de los jueces", en la que el Gobierno no tiene decisión. "No es un tema mío, es un tema que resuelven los jueces, no es un tema del gobierno", enfatizó el jefe de Estado.

Entrevistado en Todo Noticias en la residencia presidencial de Olivos, Fernández sostuvo que "si un juez hizo algo indebido, deberá explicar lo que hizo". "Ni Axel (Kicillof), ni yo, ni ningún gobernador tenemos algo que ver con eso. Yo entendería el enojo si hubiera conmutado penas, pero nunca lo hice, ni lo voy a hacer", señaló el Presidente, al ser consultado sobre los cacerolazos de la semana pasada contra la liberación de presos.



A la vez, dijo que no le gusta hablar de la "herencia" de Mauricio Macri, pero subrayó que en la gestión anterior "hubo una lógica de superpoblar las cárceles". "No es nuestra culpa, es lo que recibimos", expresó el mandatario nacional, y destacó que "el sistema federal tuvo el año pasado más gente liberada que este año y nadie dijo nada".

"No se quiénes salieron, si en ese paquete, como dicen, han liberado gente con condenas por delitos gravísimos, si así fuera, está mal, porque no es lo que recomendaron los organismos internacionales", manifestó Fernández.

Alberto Fernández en TN: "Soy responsable de la vida de los argentinos y voy a ser cuidadoso"

A la vez, recalcó que "el Estado no pidió la libertad de nadie", al defender el accionar de la Secretaría de Derechos Humanos de presentarse como amicus curiae en el pedido de excarcelación del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime. "El problema lo generan ustedes (los periodistas), porque plantean mal el tema", aseguró el Presidente.

Al ser consultado sobre por qué había citado a Pietragalla a Olivos ese día, agregó: "Porque sí cometió el error de no avisarme. Me explicó (la situación) y yo que hace treinta años que doy derecho penal, entendí, y nada que reclamarle".

Algunas frases destacadas de la entrevista

"El año pasado se excarceló a mucha más gente que este año. Este año hay menos gente liberada que el año pasado. El año pasado el sistema federal tuvo más gente liberada que este año, y nadie dijo nada".

"De un total de 12.500 personas, salieron 300 por el coronavirus. Me interesa que la gente esté bien informada. No sé si en ese paquete hay gente recibió condenas por delitos gravísimos. Si así fuera eso está mal, eso no lo recomiendan organismos internacionales".

"Si un juez hizo algo indebido deberá explicar lo que hizo, pero eso no quiere decir que ese juez haya sido incitado por la política. No tenemos nada que ver con eso".

"Nunca voy a conmutar penas como presidente. No sé qué puedo hacer. ¿Meterme en la Justicia? Estoy impedido de hacer eso. Si el juez actuó indebidamente, alguien tendrá que presentarse en el Consejo de la Magistratura y plantear su caso. No conozco el caso puntual".

"Durante 4 años el gobierno de Macri se olvidó de las cárceles. Y hubo una lógica sistemática de superpoblar las cárceles, si uno quiere mano dura y que todos terminen presos había que construir cárceles pero no se construyeron y se hacinó gente. Todos los organismos de derechos humanos han cuestionado eso".

"Estamos intentando de encontrar la solución. Ver que los que están en situación de riesgo aislarlos en lugares específicos que hay que construir con cierta velocidad. Pero esto no es nuestra culpa, es lo que recibimos. Hubo una política de olvido al sistema carcelaria. Es cierto que funciona mal hace muchos años. Pero se ha superpoblado en este tiempo".

"Horacio Pietragalla cometió el error de no avisarme. Me lo explicó y no tenía nada que reclamarle. Si en las liberaciones hubo delitos violentos, eso no está incluido en las recomendaciones".

ED / DS