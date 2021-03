Gendarmería encontró $ 1,4 millones en un auto del Movimiento Evita: qué dijo el Chino Navarro

Un operativo de Gendarmería detectó el sábado pasado 1.400.000 pesos en una camioneta de militantes del Movimiento Evita. El episodio sucedió en la previa de un acto que los movimientos sociales organizaron frente a la basílica de Luján para conmemorar los ocho años del pontificado de Francisco. Durante el procedimiento de control en la zona, gendarmes encontraron un bolso negro con sobres dentro de una camioneta Renault de tres jóvenes militantes del espacio político.

Consultado por PERFIL, Fernando “Chino" Navarro, secretario político del Movimiento Evita, afirmó que la plata “era para pagar el transporte de personas que habían ido de distintos municipios de la provincia de Buenos Aires” a la ceremonia religiosa. En este marco, argumentó: “Cuando vos haces un acto, en general si contratás transporte, sonido y cualquier tipo de logística para la actividad, se paga”.

La información, consignada por el diario Clarín, daba cuenta de “33 sobres” con inscripciones de los montos, que sumarían en total $1,4 millones. De acuerdo a la nota periodística, uno de los ocupantes del vehículo, integrante del Movimiento Evita de San Fernando, explicó ese mismo día al ser demorado que el dinero era para "el pago del transporte" de los asistentes al acto.

En rigor, según informaron fuentes judiciales a Clarín, "se pudo verificar que la plata era para el acto" y que "no había ni sospechas ni indicios de lavado de dinero ya que "esos eventos se financian en la informalidad". Ante esto, los efectivos remitieron la información al juez federal de Campana Adrián González Charvay.

“La policía corroboró que lo que dicen los chicos es cierto y decidieron, a través de la intervención del juzgado, darles la libertad. No estuvieron detenidos, estuvieron demorados”, sostuvo Navarro. "Yo no estoy en el área de organización ni de finanzas (del Movimiento Evita). Me enteré después del hecho", relató.

Sobre por qué la plata estaba en distintos sobres, dijo que al ser para diferentes viajes, "para sacar el dinero del banco, tenés que sacar en distintas cantidades". En declaraciones a Radio Rivadavia, recalcó, además, que "no era plata en negro" y que era plata "de aportes" de integrantes del Movimiento Evita "que están bancarizados".

AB/FL