Un intendente peronista propuso estatizar Edesur: "El servicio es una estafa"

El Intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, criticó fuertemente a la empresa Edesur por los cortes de luz que se viven en el conurbano bonaerense, al tiempo que enfatizó en los aumentos tarifarios que se vivieron bajo los años de Mauricio Macri como mandatario nacional.

"Venimos hace años con problemas con Edesur. Se quejaban que las tarifas no eran acordes y después de las tarifas que se pagaron en los últimos cuatro años, este es el peor invierno en cuanto al servicio eléctrico", aseguró.

"Ya me cansé de hacer presentaciones. Edesur es una estafa", disparó en diálogo con El Destape Radio, criticando así a la empresa distribuidora.

El jefe comunal además cuestionó que "tienen un contrato por 95 años, ya pasaron 28. Quedan 67 años de este pésimo servicio". Asimismo, precisó que "les propuse a los demás intendentes pedir la revocación de la concesión" e insistió en que "en mi distrito hay cero inversión. Es una empresa insostenible".

El intendente detalló que "el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aire va a hacer una presentación en el ENRE pidiendo la revocación. Yo como intendente voy a hacer lo propio".

La declaración de Gray forma parte de una embestida de los intendentes del Conurbano

En ese marco, Gray destacó que "no hay multas. No hay nada. Todos los años viene la empresa con planillas truchas diciendo lo que planea invertir en el año. Y no lo invierten".

"Cuando el sistema se sobrecarga, nos cortan el servicio a nosotros", advirtió, enmarcando la situación en la Provincia. "Se cansaron de mandar al exterior todo lo que ganaron. Esta empresa no esta dispuesta a hacer las inversiones", indicó.

Por otro lado, graficó que "esto mismo pasó con el agua hasta que Néstor Kirchner lo estatizó y tuvimos Aysa. La solución es estatizar".

Por último, se refirió sobre las diferencias en el Frente de Todos: "Hicimos un gran frente electoral para derrotar al Gobierno de Macri y Vidal. Es un frente con mucho volumen. Todos pensamos, en líneas generales, en la misma forma. Puede haber matices pero no son cuestiones de fondo, puede haber cuestiones de formas. No me preocupa que haya gente que piense distinto".

