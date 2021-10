Florencia Cañabate, la mujer que heredó de Moyano ¿un gremio en extinción?

Desafortunadamente, el nombre de una mujer al frente de un Sindicato todavía llama la atención en la Argentina a pesar de las conquistas del feminismo. Lo es porque se trata de un sector históricamente manejado por varones y de los que más se resiste al cambio de época y al nuevo paradigma.

Se llama Florencia Cañabate (46) y recientemente fue elegida como secretaria general del Sindicato de Peajes, que era conducido por Facundo Moyano. De ideas peronistas, trabaja en Autopista del Oeste desde 2007, donde dos años después inició su militancia sindical como delegada reelegida en varias ocasiones e integrante de la cúpula directiva.

Está convencida de que pudo llegar a la conducción del Sindicato porque la propia organización tuvo voluntad de “adaptarse a la época” y brindarles a las mujeres una posibilidad de desarrollo. Por el contrario, cuestiona en términos generales a los otros gremios que están conducidos por hombres y aconseja que “deberían darse el debate” sobre el rol de las mujeres.

En la nueva gestión al frente de la organización que tiene casi siete mil trabajadores y trabajadoras afiliadas, Cañabate comparte espacio con Moyano, que es secretario adjunto. Durante una entrevista con PERFIL aseguró que está a favor de los avances tecnológicos y consideró que “vamos a ir a un esquema mixto entre operarios de cabina y Telepase”.

Lo hizo al ser consultada respecto de si el avance de la tecnología suprimirá a los trabajadores por máquinas y se perderán así puestos laborales. “Apostamos a la capacitación y a la reconversión para que ni un solo compañero o compañera pierda se quede sin trabajo”, dijo.

-¿Cómo planean ese proceso de reconversión?

-Como todos sabemos la tecnología avanza en distintas actividades y la de peajes no está exenta. No estamos en contra del avance de la tecnología pero si defendemos que debe ser con el trabajador incluido. Hay una realidad y es que el sistema de pase tiende a ser automatizado, las cabinas de cobro van a disminuir en un futuro cercano y ante esa realidad nuestro desafío y objetivo es capacitar al trabajador y que sea recategorizado en otro sector de la misma empresa. Más allá de que se nos relacione nada más que con el trabajador de cabina, también representamos a Seguridad Vial, Monitoreo, Gestión y Mora, Administración y Sistemas… Es decir, un universo más amplio que va a aumentar la demanda de fuerza de trabajo y ahí es donde los compañeros se van a reinstalar.

-Entonces se parte de la base que el puesto de cabina va a desaparecer…

-No sé si desaparecerá. Nosotros tendemos a un sistema mixto con menos cabinas y más Telepase. Pero no lo queremos mixto porque nos arraigamos a la cabina sino porque creemos que los usuarios de autopistas no tienen que estar obligados al sistema electrónico porque quizás no reúnen los requisitos o las usan esporádicamente. Por eso creemos que tiene que tener pago manual sin multa, y a eso tendemos. Igualmente si no se llega a concretar y desaparecen todas las cabinas de peaje, el objetivo es que ningún compañero y compañera de la actividad se quede sin trabajo.

-¿Qué responden las empresas cuando desde el Sindicato hacen ese planteo?

-Las empresas lo entienden porque más allá del objetivo empresario que es maximizar ganancias, saben que lo que el Sindicato dice no está fuera de la realidad: que para mantener las cámaras necesitan gente con conocimiento en Sistemas, que necesitan más móviles de seguridad vial, que para hacer más pases con dispositivo se necesita más gente en Administración y en Gestión y Mora. Todo eso es lo que defendemos y son argumentos necesarios para trabajar en conjunto con capacitación y reconversión.

-Más allá del cambio de gestión en sí, ¿el hecho de que sea la primera mujer al frente del Sindicato de Peajes marca un nuevo rumbo?

-No. Es un cambio de rol pero seguimos el mismo camino. El objetivo es la capacitación y reconversión del trabajador y la trabajadora de peaje. Es algo llamativo que una mujer esté al frente o a la cabeza de un sindicato, pero no me resulta llamativo porque me pude desarrollar y desenvolver siempre bien como trabajadora y siendo delegada dentro de la organización.

-¿Cómo fue el camino que recorrió para llegar a ese lugar?

-Quiero dejar en claro que el Sindicato de Peajes nos brindó siempre el ámbito para desarrollarnos, sabe leer la realidad y alienta a la democracia sindical que hace que hoy pueda ser secretaria general. No fue un camino difícil porque se le da lugar a la mujer, fui delegada desde 2009 y me reeligieron varias veces. La falta de mujeres en lugares de decisión no sólo se ve en este sector, también está en el ámbito empresarial, en la política. En el Gobierno incluso, donde crean el Ministerio de Género y Diversidad encabezado por una mujer y en el de Salud está Carla Vizzotti, o sea, de 20 Ministerios tenemos dos ministras mujeres nada más. Mismo dos gobernadoras de 24 provincias. Los números del mundo patriarcal hablan por sí solos, nosotras las mujeres estamos haciendo el camino para que se nos valoren las capacidades independientemente del género.

-Recién decía que el Sindicato le dio el ámbito para desarrollarse. ¿Cree que en los otros gremios no se está dando ese lugar y por eso son todos hombres?

-Creo con respecto al sindicalismo que no se está dando el mismo debate. El nuestro es un aporte concreto al movimiento obrero y queremos que se traduzca. Hoy hablo por mi gremio, creo que los demás se tienen que dar el debate que el tema merece y llegar a soluciones más equitativas, el ejemplo es nuestra organización.

Durante la entrevista, Cañabate no escatimó al plantear sus diferencias con el gobierno nacional respecto de la política laboral. Asimismo, comparó la falta de mujeres en el gabinete con la nueva comisión directiva del Sindicato de Peajes, donde un 55% de las integrantes son trabajadoras de distintos sectores vinculados a los Peajes.

Alejado del Frente de Todos, Facundo Moyano vive la llegada de Cañabate al frente del Sindicato de Peajes como una victoria después de las críticas que recibió de la secretaria de Legal y Técnica Vilma Ibarra, cuando en junio subió una foto de una discusión con pares sindicales sobre el rol de la mujer y esta le contestó que faltaban mujeres.

No se puede discutir futuro del trabajo, ni democratización sindical, ni perspectiva de género en los sindicatos, sin nosotras. Las mujeres somos parte de la fuerza laboral, de la creación de riqueza y de la producción. #EsConNosotras https://t.co/PauEPSE596 — Vilma Ibarra (@VilmaIbarraL) June 16, 2021

Ahora redobló la apuesta. “Hola @VilmaIbarraL así debatimos la democracia sindical y la participación de la mujer en el sindicalismo. Nos gustaría escuchar tu mirada de esto y de un gabinete de 20 ministros con solo dos mujeres”, escribió en Twitter tras la entrada en vigencia de la nueva conducción.

Por otra parte, esta semana se conoció que los dirigentes de la CGT ratificaron la puesta en marcha de una próxima cúpula de la central obrera que tenga paridad de género. De esa manera, buscan que la conducción esté integrada por un 50% de hombres y 50% de mujeres. Desde el 11 de noviembre, día en que sesione el Consejo Directivo para elegir al nuevo triunvirato, también se comenzará a aplicar el cupo mínimo de presencia del 30% de mujeres para que se active cada sesión.

