Florencia Kirchner respaldó la carta de Cristina contra Alberto Fernández y su entorno

La hija de la vicepresidenta, Florencia Kirchner, avaló el jueves 16 de septiembre, y a través de una historia de Instagram la carta que compartió Cristina Fernández de Kirchner a través de sus redes sociales, en una crítica contra el presidente y su entorno.

"Clarísima", escribió Florencia, calificando la habilidad de su madre para expresarse a través de las palabras. Junto a ello, ofreció a sus seguidores y demás internautas un vínculo para que pudiesen acceder al escrito de más de 20 párrafos.

A través de la misiva, la vicepresidenta no solo apuntó contra Alberto Fernández sino que, además, criticó al vocero presidencial, Juan Pablo Biondi, señalando: "No voy a seguir tolerando las operaciones de prensa que se hacen sobre mí".

La publicación de Florencia Kirchner avalando la carta de la vicepresidente, Cristina Kirchner.

"A propósito de la categoría de funcionarios que no funcionan… el vocero presidencial escaparía a esa clasificación. Es un raro caso: un vocero presidencial al que nadie le conoce la voz. ¿Solo hace operaciones en off? un verdadero misterio", retrucó.

Con respecto a Fernández, admitió: "Cuando tomé la decisión, porque fue realmente así, de proponer a Alberto Fernández como candidato a Presidente de todos los argentinos y las argentinas, lo hice con la convicción de que era lo mejor para mi Patria".

"Sólo le pido al Presidente que honre aquella decisión… pero por sobre todas las cosas, tomando sus palabras y convicciones también, lo que es más importante que nada: que honre la voluntad del pueblo argentino", dijo Kirchner.

Cristina, furiosa: "No voy a seguir tolerando operaciones de prensa desde el entorno presidencial"

Con respecto de la actividad de la hija de Cristina Kirchner en internet, la mayoría de los posteos tienen lugar precisamente en Instagram. Grandes cantidades de estos son imágenes de vacaciones en familia con la presencia de Néstor Kirchner.

Una de ellas data del 31 de mayo, y fue publicada en homenaje y recuerdo su padre y expresidente: “'Ya no hay padre así que no caigas a los suelos' me dije, me dije, me dije, “solo una parte, el resto dura, forma de que te sostengas”.

Asimismo, el último de sus posteos tiene vínculo directo con la ahora vicepresidenta. "A los 20 con madre y pelo largo. Esta mañana caminé entre imágenes congeladas. Hace mucho no venía por acá", escribió a la vez que exhibió una fotografía de ambas.

El resto del su perfil de Instagram rebalsa de todo tipo de frases y poesías que, en algún que otro caso, podrían llegar a decir más de lo que parece. Por ejemplo, las palabras de la poetisa Safo quien redactó "me invade una esperanza de no participar".

JFG / ED