Florencio Randazzo: "Hay que preguntarle a Alberto Fernández por qué cambió"

Florencio Randazzo habló sobre los planes que tiene su partido para el país y se refirió al "cambio" del presidente Alberto Fernández, quien fuera su jefe de campaña en las legislativas del 2017 y que luego se unió a las filas del kirchnerismo. “Si insistimos con Juntos por el Cambio o el Frente de Todos el resultado va a ser el mismo”, expresó.

“Fernández planteaba cosas similares a las que yo planteo, habría que preguntarle por qué cambió”, sostuvo Florencio Randazzo este jueves 29 de julio en diálogo con María Laura Santillán en “La mañana de CNN” por CNN Radio.

Cuatro años en la política nacional pueden ser un abismo por los vuelcos que los actores pueden dar entre elecciones, negociaciones y disputas. Atrás quedaron los tiempos en donde el actual presidente Fernández era el jefe de campaña del ahora precandidato a diputado en la provincia de Buenos Aires por el frente Vamos con Vos , que se distanció del kirchnerismo para impulsar una alternativa que era vista como un "peronismo del medio" o "peronismo racional".

La referencia de Randazzo rememora aquellos años donde coincidía plenamente con las ideas del Presidente, planteos que hoy están en diferido. “Si insistimos con Juntos por el Cambio o el Frente de Todos el resultado va a ser el mismo”, expresó el exministro de Transporte respecto a la propuesta que presenta: “No somos una tercera vía, somos otro camino”, agregó.

Economía y educación

Para el ex ministro de Transporte en la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, “la Argentina viene errando el camino hace años porque dato mata relato”. En ese sentido, Randazzo aseguró que problemas como la inflación y la educación son una deuda de los gobiernos pasados.

“Argentina hace 10 años que no crece por la inflación superior al 20%”, sostuvo, y agregó que “Si no hay ahorro e inversión no se crece”. La propuesta randazzista de "ir por otro lado" se alinea con la idea de que “Argentina vive en un grado de incertidumbre que es alarmante”.

“Hay un 51% de desocupación e informalidad”, describió y agregó que además se está deshilachando el rol del estado para prestar servicios públicos. “Estamos deteriorando la enseñanza”, caracterizó.

“En la Argentina hay que transformar”

Con ese slogan expresado por la mayoría de los candidatos, Randazzo remarcó su propuesta de que la gente lo elija para empezar a modificar el funcionamiento del país desde su espacio.

En esa línea, sostuvo que “este país es inviable con estas fuerzas políticas”, y se refirió al debut político del neurólogo Facundo Manes, que disputara la interna de Juntos con Diego Santilli.

“Manes participa de un espacio que tiene una idea errada de lo que hay que hacer”, concluyó Florencio Randazzo.

