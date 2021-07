Facundo Manes se despegó de Macri y Vidal: “No pertenecí a sus gobiernos”

Facundo Manes, el precandidato a diputado nacional por la Unión Cívica Radical que competirá en la interna de Juntos, marcó diferencias con dos de los principales líderes del espacio opositor, el ex presidente Mauricio Macri y la ex gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. “Yo no fui parte de Cambiemos, no pertenecí al gobierno de Macri ni de Vidal. Me estoy incorporando a una coalición y quiero plantear un salto cualitativo”, señaló en declaraciones radio Urbana Play.

Manes, quien comienza su recorrido proselitista este fin de semana en la localidad de Salto, dónde pasó su infancia, advirtió sobre la necesidad de "dar un salto cualitativo", en la oposición. "Hay una gran oportunidad para que una parte de la sociedad que no se siente representada", señaló.

El neurocientífico evitó confrontar abiertamente con los candidatos de la lista que enfrentará en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), señalando que "nunca ataqué a nadie ni voy a atacar, yo me entrené para curar. Vengo a reformar la política. Las prácticas y las políticas de siempre nos han llevado a esta decadencia crónica".

