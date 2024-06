Foro Futuro Argentino-Alemán: "Está surgiendo una Internacional Reaccionaria"

Tras el panorama de incertidumbre que generaron los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo, la Embajada de Alemania en Argentina convocó a un debate sobre los desafíos y oportunidades que tendrá la comunidad europea y cómo podría colaborar junto a América Latina en cuestiones de diversas áreas.

En ese marco, el presidente de la Fundación Friedrich Ebert, Martin Schulz, participó del Foro Futuro Argentino-Alemán junto al sociólogo Juan Gabriel Tokatlian, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella, y bajo la moderación de la periodista María O'Donnell.

"Se está gestando una Internacional Reaccionaria", fue la caracterización de Schulz y Tokatlian sobre el contexto actual. El presidente de la Fundación Friedrich Ebert señaló que hay una red de partidos y movimientos de ultraderecha que está fortaleciéndose tanto en Europa como en América Latina.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"Lo más importante para las democracias es tener demócratas", subrayó parafraseando a Friedrich Ebert, primer presidente de la República de Weimar.

Elecciones en Europa: avanzan las derechas nacionalistas pero no habría grandes cambios en el parlamento

Escuchar al otro, no agredir, aceptar opiniones diferentes, no buscar enemigos, fueron algunas de las claves que destacó Schulz. Al ser consultado sobre por qué hubo un encuentro entre el presidente argentino, Javier Milei, y el canciller alemán, Olaf Scholz, que pertenece a un partido socialdemócrata, aclaró que los mandatarios de los diferentes países no se pueden elegir y que es una obligación recibir al Presidente de un "país importante como la Argentina".

"Su viaje tuvo el propósito de afianzar el vínculo de solidaridad que une al pueblo de Alemania y Argentina y de construir espacios de cooperación para fortalecer las democracias de América Latina y Europa", indicaron en la cuenta oficial de Instagram de la fundación en la Argentina.

"En un contexto global dinamizado por el crecimiento de las nuevas derechas radicales y de grandes transformaciones en nuestras sociedades, siempre es importante poder encontrarse cara a cara con quienes defendemos la justicia social como proyecto de vida en común", añadieron.

"Una mayor cooperación en el área de energías renovables y en asuntos comerciales sustentables es de mutuo interés para nuestros continentes", señalaron fuentes de la organización del evento. Por lo tanto, manifestaron abordar de manera urgente cuestiones como el cambio climático, la transición energética y la digitalización.

Otros de los puntos que se tocó en la charla fue cómo podrían colaborar América Latina y Europa para encarar juntos los retos globales y "fortalecer la resiliencia, la pluralidad y los derechos en nuestras democracias en ambos lados del Atlántico".

El instituto Friedrich Ebert (FES)

La Friedrich Ebert Stiftung (FES), fundada en 1925, es la fundación política más antigua de Alemania. Se creó como legado político del primer presidente alemán elegido democráticamente, Friedrich Ebert, a quien debe su nombre, así como los principios que la rigen.

"En calidad de fundación política cercana a un partido, nuestro trabajo se rige por los valores fundamentales de la democracia social: libertad, justicia y solidaridad. Estos valores nos vinculan de una forma ideal a la socialdemocracia y a los sindicatos libres. Siendo una institución sin ánimo de lucro, diseñamos nuestras actividades de un modo independiente y autosuficiente", indica a través de su sitio oficial.

En Argentina, la FES tiene presencia desde hace 35 años, comprometida con la democracia y la justicia social. Sobre su trabajo con partidos políticos, movimientos sociales y otras organizaciones, aclara: "Impulsamos espacios de diálogo político, asesoría sobre políticas públicas y formación ciudadana. Como organización internacional con presencia en más de 100 países en el mundo, promovemos el intercambio de ideas e iniciativas progresistas entre el norte y el sur global".