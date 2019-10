10 frases postelectorales de Jorge Asís: "Si había un mes mas de campaña, Macri emparejaba"

El escritor y periodista Jorge Asís se mostró de acuerdo con la hipótesis de que, si la campaña electoral se extendía "un mes más", el presidente Mauricio Macri hubiera logrado llegar al balotage: "Si había un mes más de campaña, el macrismo podía emparejarlo". Macri se redescubre después de las PASO y quien influye mucho es Pichetto, que les dio clases de peronismo", analizó.

Entrevistado por Luis Novaresio, Asís se refirió al postmacrismo y a un albertismo que "no existe". "No existe el Albertismo, hay amigos de Alberto que quieren despegarlo de la Doctora [Cristina Kirchner] porque no asumen que fue ella la que los embocó". Entre los mayores desafíos del presidente electo, Alberto Fernández, Asís cree que son sus "competidores de peso": "La Cámpora (que quiere a Máximo presidente), Sergio Massa (con postura presidencial) y Kicillof (que aportó votos importantes)".

A continuación, las 10 frases más destacadas de la entrevista:

— "Si había un mes más de campaña, el macrismo podía emparejarlo. Macri se redescubre después de las PASO y quien influye mucho es Pichetto, que les dio clases de peronismo. La campaña de Macri cambió con el descubrimiento tardío del populismo. Yo pensaba que eso no daba votos. Con lo que fue su gobierno, que se vaya con un 40 % es absolutamente alarmante. Eso debería alarmar a los que lo apoyan".

— "Esta sociedad no acepta que la que ganó es la Doctora [Cristina Kirchner]. Alberto pudo haber demostrado una cierta impaciencia, y cuando sos candidato tenes que ser absolutamente paciente. Él fue beneficiario de una decisión, del dedo de la Doctora, pero hizo un excelente trabajo. La Doctora Tuvo como medida inteligente ponerse de numero 2 y elegir a Kicillof. Si ella hubiera tenido esa inteligencia en 2015, Scioli no perdía".

— Macri esta aliviado, pensaba que se iba humillado y no se va tan humillado. Se fue con toda una ‘Argentina blanca’. En Argentina existe la purificación a través del fracaso. El estadista se purifica con el fracaso. A medida que fracasan todos, el siguiente es un genio.

— "Macrismo sin Macri es una alucinación. Ahora tenés post-gestión de Macri con alguien que queda muy fuerte, como Rodríguez Larreta, radicales que quedan muy fuertes, ya que tenes tres gobernadores radicales, y una figura política como Martín Lousteau. Pero Macri, que estaba en un tercer subsuelo, ahora dice ‘acá estoy, yo soy el que reúne a toda esta gente’".

— "No existe el albertismo, existen amigos de Alberto y un intento de armar su propio sistema. A todavía no se calzó la banda y ya tiene dos competidores de peso. El objetivo de La Cámpora es hacer presidente a Máximo. Está Sergio Massa, cuya postura es presidencial. Y está Axel Kicillof, que tranquilamente puede decir que Alberto y la Doctora ganaron con los votos de la Provincia".

— "La Doctora y Alberto son inteligentes, ella se va a recluir en el Senado, lo va dejar hacer y elegir. No va a querer derecho a veto, aunque los que crean que la Doctora deja el poder se equivocan. A Alberto lo veo mejor cuando está solo que cuando está acompañado de la Doctora, por eso hay que trabajar con ella".

— "Massa en esta ganó, y ganó mucho, sobre todo porque no podía seguir como candidato testimonial. La derrota no puede ser un oficio. Muy sensatamente acepta este primer lugar y es, para los observadores, el que aporta la diferencia. Desde el punto de vista política, es el que más conoce el Estado de todos los que están adentro. Va a ser una figura importante, tiene agenda propia incluso fuera de Argentina, conoce como funciona el poder, como Manzur".

— "Macri sigue en la política y no va a poder irse. Tiene 93 causas judiciales en su contra. El ejercicio del poder es un amontonamiento de causas que te esperan. Cuando no tenés el poder, todo es preocupante. Y aparte, Macri quedó muy mal con su clase, la empresarial, con quienes creían que era un empresario que venía a construir un sistema capitalismo y que Argentina iba a ser neoliberal, como lo condena la Doctora".

— "¿Qué va a hacer la Doctora? Los que crean que deja el poder paulatinamente, se equivocan de aquí a Mongolia ida y vuelta. Dio vuelta una situación que, por lo menos, tenés que admitir que se movió muy bien. Causas, pedidos de desafuero, miles de horas televisivas dedicadas a exterminarla, y te ganó. Yo cuando la escucho condenar tanto el neoliberalismo, debe tener alguna fantasía con algo que no tiene nada que ver con la realidad".

— "Carrió siempre prepara un regreso estelar, es un regreso continuo. Va a haber súplicas colectivas de periodistas que quieren tener la palabra de Carrió. Yo no creo que se vaya nunca de la política, y sería una torpeza que se fuera. Si ella creyó que las bases de la República ya están instaladas, tiene una mala lectura señora. Tiene que ponerse a laburar de nuevo. Yo al tomo en serio porque tiene una mentalidad superior y una formación intelectual muy importante. No le creo que se haya ido".

D.S.