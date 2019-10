Gabriel Solano y su polémica frase sobre Chile antes de entrar al debate

En la previa al debate presidencial que se desarrollará este domingo 20 de octubre, el candidato a Jefe de Gobierno porteño del Frente de Izquierda, Gabriel Solano, defendió a su compañero de espacio Nicolás del Caño por el minuto de silencio que pidió para Ecuador en la edición anterior y retrucó: "En Chile no hubo muertos, si me tocara (hoy) a mí pediría un minuto aplausos". Sin embargo, la frase llamó la atención porque, lamentablemente, en Chile sí hubo muertos, en medio de incidentes y saqueos.

Durante la cobertura especial de PERFIL, el legislador porteño fue consultado por las expectativas del Frente de Izquierda para el debate que se desarrollará en la UBA y expresó que "defenderán su posición política de los trabajadores y va a quedar claro que somos la única lista que defiende ese programa, ya lo hemos dicho en el debate hoy lo vamos a reafirmar".

Consultado por el debate anterior en Santa Fe, donde del Caño pidió un minuto de silencio por la crisis social y política que se había desatado en Ecuador, Solano aseguró: "Tuvo un mérito enorme Nicolás al introducir el tema al debate presidencial, y hoy hay que introducir el de Chile. ¿O vamos a debatir obviando lo que sucede en América Latina?".

"En Chile no ha habido muertos. Yo pediría (si me tocara a mí) un minuto de aplausos. Porque me parece que lo de Chile es una gran rebelión que marca un camino a seguir. Chile es un modelo para el pueblo argentino, así se enfrentan los planes de ajuste: con una rebelión popular", detalló.

El pasado domingo 13 de octubre, Del Caño saludó "al hermano pueblo de Ecuador, que en estos momentos, con su levantamiento nos está dando un gran ejemplo de dignidad y de lucha", y apuntó contra el presidente Mauricio Macri "por salir corriendo a apoyar" al mandatario ecuatoriano Lenin Moreno.

El toque de queda en Chile no tuvo la resolución esperada

Desde el pasado viernes 18 de octubre, en Chile comenzaron protestas debido al alza de la tarifa del metro de Santiago, que cada día utilizan cerca de tres millones de personas, de 800 a 830 pesos. Además, ocurrieron una serie de incidentes violentos en las estaciones del subterráneo que llevaron al Gobierno a decretar el estado de emergencia y a desplegar militares en las calles por primera vez desde el retorno a la democracia en Chile tras el fin de la dictadura de Augusto Pinochet, en 1990.

