Garavano, sobre el fallo por IVA y Ganancias: "Rompe una tradición de la Corte"

El ministro de Justicia, Germán Garavano, mostró su disconformidad con el fallo de la Corte Suprema sobre la quita del IVA y la reducción de Ganancias, pero anticipó que el Gobierno lo cumplirá.



La decisión del tribunal supremo, por mayoría, fue hacer lugar a la demanda de las provincias, que rechazaron la financiación de esas medidas del Gobierno con recursos coparticipables.

Garavano consideró que el esfuerzo de “cuidar a los argentinos lo tienen que hacer los tres poderes, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial”. Pero aclaró: “Este Gobierno ha cumplido con todos los fallos de la Corte”.

Según dijo al canal TN, la Corte “rompíó una tradición de no tratar estos temas en años electorales”, explicó el ministro. Es que falta menos de un mes para la elección general y la intención de Mauricio Macri fue la de morigerar el impacto en el bolsillo de la devaluación, sobre todo para la clase media.

IVA y Ganancias: la Corte falló contra el Gobierno en la demanda de las provincias

Pero los gobernadores demandaron a Nación por considerar que no hubo ninguna consulta a la hora de afectar los recursos provinciales y que eso debe pasar por el Congreso, algo a lo que la Corte accedió. El ministro, además, consideró que el fallo no es "claro", porque no establece cómo se implementará.

La acordada de la Corte sostiene que la quita del IVA y la reducción de Ganancias no pueden afectar a los recursos coparticipables y que el costo fiscal debe ser asumido por el Estado Nacional en su totalidad. También, sostiene que para modificar la masa coparticipable debe intervenir el Congreso.



