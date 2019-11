El Gobierno afirmó que se estancó la transición con el equipo de Alberto Fernández

El gobierno de Mauricio Macri aseguró hoy "no hay transición" de gestión con la futura administración del mandatario electo Alberto Fernández, y advirtió que si no se da antes del 10 de diciembre se "dejarán los papeles sobre la mesa".

Así lo señaló el ministro de Defensa, Oscar Aguad, en declaraciones formuladas en la Sala de Conferencias de la Casa Rosada, al término de la reunión de Gabinete encabezada por el jefe de Estado. "La transición se da si hay la posibilidad de compatibilizar y de transmitir experiencias, si no, no hay transición", afirmó el funcionario nacional, al oficiar como vocero del encuentro junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano.

Aguad recordó que la transición "empezó con los dos presidentes" durante el encuentro que Macri mantuvo con Fernández en su despacho de la sede gubernamental al día siguiente a las elecciones del 27 de octubre. En ese sentido, consideró que "por algún motivo no siguió" ese proceso de traspaso de administración, y dijo desconocer cuál es ese motivo. El titular de la cartera de Defensa explicó que todos los ministros recibieron la orden del Presidente de "organizar" cada área para "traspasar" la experiencia gubernamental de los últimos cuatro años de gobierno.

"La orden que nos dio el presidente a cada ministerio de organizar para traspasar esta experiencia", dijo Aguad, y precisó que no les quedará otra que dejar los "papeles sobre la mesa" antes de irse. "Si no se da (la transición) dejaremos los papeles sobre la mesa", advirtió el titular de la cartera de Defensa, quien además aclaró que para que ese traslado de gestión se concrete "hacen falta gestores oficiales" y hasta el momento no fueron designados de parte del futuro gobierno.

Por su parte, el ministro de Justicia, Germán Garavano, definió como "ejemplar" el inicio de la transición, en el que incluyó "el muy buen discurso de Macri en el día de la derrota electoral" y el diálogo que Fernández y Macri tuvieron al día siguiente de las elecciones que determinaron el triunfo del Frente de Todos. Aunque reconoció que "hasta el día de hoy", y a pesar de "charlas informales", no se han identificado los "personas que van a llevar adelante esta transición" del kirchnerismo para esa tarea.

El Gobierno acusó a Fernández de no iniciar la transición, luego de que el líder del Frente de Todos designara para ese trabajo a Santiago Cafiero, Eduardo de Pedro, Gustavo Béliz y Vilma Ibarra.

