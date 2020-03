Graciana Peñafort: "En temas judiciales y políticos, los medios son los principales constructores"

Graciana Peñafort, abogada de Guillermo Moreno, Héctor Timerman y Cristina Kirchner, entre otros, aseguró que los medios son "de los principales constructores" de los temas judiciales, en un debate que mantuvo con los periodistas Jorge Fontevecchia y Nelson Castro. "Los medios son constructores de sentido" e "inciden en la construcción" de casos judiciales, aseguró. "Si busco los diarios de todo el proceso del dólar futuro, se construyó un caso cuando todos coinciden en que es un caso en el que no hay delito", afirmó.

"No soy juez, soy abogada. No puedo, por tanto, determinar inocencia o culpabilidad porque tengo inclusive intereses con muchos de mis defendidos. Estaría mal que yo fuera su jueza", dijo Pe{ñafort. Agregó que lo que su puede es "ver objetivamente son los procesos" y agregó que tiene "miedo con el Poder Judicial, que como ahora cambió el ambiente político, quieran dar en bandeja la cabeza de los macristas para que nos olvidemos de que los presos y los muertos no son del macrismo, sino del Poder Judicial".

A continuación, una de las partes más destacadas de la entrevista:

La entrevista completa: Graciana Peñafort y Nelson Castro, debate sobre lawfare y periodismo

DS