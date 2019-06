Graciela Camaño: "Defiendo la causa de las mujeres pero no soy feminista"

La diputada del Frente Renovador Graciela Camaño fue entrevistada para la edición del domingo 9 de junio de Periodismo Puro, el ciclo periodístico de Jorge Fontevecchia, que se emite por Net TV. En el reportaje, la legisladora opinó sobre la situación política actual, su relación con el líder de su frente, Sergio Massa, y el futuro de la tercera vía.

En este tramo del programa, Camaño rememoró además el violento episodio con el diputado Carlos Kunkel, y fue determinante al dar su visión sobre el feminismo: "Defiendo mucho la causa de las mujeres, pero no soy feminista. (...) Lo que pasa es que, bueno, ahora es como que ha brotado todo un feminismo y todas son feministas", opinó.

—Sigamos con los textuales. Usted dijo:"Voy a decir algo que nunca dije: no sé por qué me pasó, yo no soy esa persona, no resuelvo mis conflictos así porque Dios me dotó de una buena lengua para discutir", respecto al cachetazo que le pegó a el Diputado Carlos Kunkel. ¿Podría decir que esa fue una reacción emocional porque realmente ahí se producía una división tajante con el kirchnerismo?

—Yo no lo vería desde ese punto de vista. Ahí lo que había era una muy mala educación del diputado hacia todos. Algo que me afectaba incluso como mujer. Si hoy tuviera la misma actitud, se lo comerían los movimientos de mujeres.. Yo creo que si el diputado tuviera la misma actitud en estos días, los movimientos de mujeres se lo comerían En ese momento me defendí como pude. Kunkel no discutía, insultaba. Eso no justifica mi reacción, por cierto.

—La revista Crisis, en una nota titulada 'La Capitana de la Tercera Posición', comienza diciendo de usted: “Dura. Impiadosa. Difícil. Intransigente. Contestataria. Desobediente. Temeraria. Mano larga.” Dice que defiende a su familia y define a su familia como un matriarcado, que le gustan las mujeres fuertes pero que no es feminista. ¿Se siente representada por esta definición de usted misma?

—¿Qué quiere que le diga? (risas) No la había visto.

—¿Cuál es su relación con el feminismo?

—No soy feminista. Defiendo a las mujeres. De hecho, advierto que en el Consejo de La Magistratura es necesario cambiar los reglamentos. Lo propuse. Necesitamos una justicia con visión de género. Cada vez que tengo audiencias con los concursantes para ser jueces, mis preguntas están vinculadas a la temática de género. No por una cuestión de poner la mujer en el poder, sino porque las justiciables están siendo víctimas de una mirada machista en la justicia. Y tengo casos concretos como el de Lucía Pérez en Mar del Plata. Defiendo mucho la causa de las mujeres, pero no soy feminista, en el término clásico de lo que es la palabra. Lo que pasa es que, bueno, ahora es como que ha brotado todo un feminismo y todas son feministas, y que alguna mujer diga 'no soy feminista' suena raro. Pero en los términos clásicos del feminismo, no lo soy.

—Si se volviese a tratar el tema del aborto, ¿qué votaría?

—En contra.

—En contra.

—Yo no tengo una mirada clerical del tema. Tengo una profunda mirada biológica.

—Para usted habría vida.

—Exactamente. Y además hay una cuestión vinculada a la forma de la discusión. Tenemos un Código Penal en la materia que es moderado. Por eso es que no hay mujeres presas. Porque la pena impide que la mujer esté presa y porque, además, la pena mayor está vinculada a quienes llevan a la mujer a esa situación. Tenemos un código moderado, y tenemos una constitución que claramente establece que la vida comienza desde el momento de la concepción. Con lo cual, también advierto que va a haber que cambiar la Constitución si se quiere despenalizar el aborto.

La entrevista completa de Jorge Fontevecchia a Graciela Camaño.

A.G./